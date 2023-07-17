У Путина 4 двойника, россиян смогут обманывать еще 15 лет - Попов

Путина, который принимал власть у Ельцина, уже давно нет на публике, утверждает эксперт.

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У Путина 4 двойника, "оригинал" почти не появляется на людях - Дмитрий Попов / Главред

Российский диктатор Владимир Путин, как утверждают эксперты, уже давно практически не появляется на людях. При этом давно бытует версия о существовании у него двойников, что подтверждают многочисленные различия во внешности Путина во время публичных выступлений.

В интервью Главреду кандидат психологических наук, профайлер Дмитрий Попов рассказал, сколько у Путина двойников, как можно отличить настоящего Путина от "подделки", и почему с двойниками российского диктатора часто случаются конфузы.

Хотела с вами обсудить вопрос наличия у Путина двойников. Я знаю, что вы отслеживаете уже некоторое время этот вопрос. Расскажите, пожалуйста, что указывает на наличие у Путина двойников, и сколько их у него может быть?

Я занимаюсь этим с 2015 года, когда меня один из телеканалов Украины попросил сделать разбор и психологический анализ гражданина Путина в одном из фильмов Соловьёва ("Миропорядок", по-моему, он назывался), и с того момента я стал отслеживать этот вопрос уже более подробно. На момент 2015 года российские журналисты отследили семь человек, похожих на Путина, которые себя позиционировали, как Путин – в разных местах появлялись, по-разному себя вели и, более того, имели разную внешность. Журналисты России делали упор именно на разную внешность – там были "Синяк", "Удмурт", "Банкетный" и так далее. Все эти фотографии есть в Сети, их никто уже удалить не сможет, это достояние Всемирной паутины.

Я стал невольно собирать данные для анализа, и на меня стали выходить люди из совершенно разных стран и давать мне определённые сигналы и наводки. Безусловно, там очень много конспирологии, людей, которые считают себя очень знающими, но на самом деле, на мой взгляд, являются городскими сумасшедшими. У меня уже этих свидетельств за несколько десятков, но есть и интересные, которые заслуживают внимания. Например, в Беларуси, в Гродно, 10 лет назад пропал человек, очень похожий на Путина, судья. Он исчез вообще и никто не знает, где он, но предположительно это один из них (двойников Путина. – Главред). Я отслеживаю трех "клонов" и одного, которого называю "Бункерным". Он является оригиналом, но совсем не факт, что это тот самый Путин, который пришел к власти в 2000 году, потому что у них очень большие различия.

Как я их различаю? Прежде всего – по геометрии черепа. То есть я измеряю определенное расстояние на лице на экране. И не важно, какой ракурс или расстояние от камеры – мне важно соотношение между собой тех измерений, которые я измерил. Здесь срабатывает правило проекции, и эти расстояния, при любом приближении камеры к лицу все равно в своём соотношении будут давать один и тот же коэффициент. И на основании этих коэффициентов я и определяю, двойник это или нет.

Кроме того, они очень сильно отличаются по поведению. У "Бункерного" есть определенное заболевание. Какое – я не знаю, но знаю только одно: это заболевание серьезно ударило по функционалу опорно-двигательного аппарата. И правая сторона "Бункерного" работает плохо. Это правая рука, она практически всегда не работает, реже – правая нога. У "клонов" этого нет. Кроме этого, "Бункерный" катастрофически боится за свою жизнь. Он возит за собой целую поликлинику врачей (однажды доходило до 16 специалистов). Он разговаривает с людьми, если они не проходят карантин, на очень больших расстояниях. Например, это был Макрон, генсек ООН (Антониу Гутерриш. – Главред), с которым он разговаривал за длинными словами, похожими на футбольное поле. И он никогда не входит в толпы. При этом он очень аккуратно выполняет все требования по защите государственных лиц первой величины. То есть то, что ему диктует Федеральная служба охраны, он выполняет полностью.

На данный момент есть четыре "клона". Четвертый появился совсем недавно, и этого им совсем не жалко. Откуда он взялся – для меня загадка. Он отличается визуально и игнорирует вообще все требования безопасности, какие только есть, включая протоколы. Например, он летает в Мариуполь на Ми-8 – низкоскоростном вертолёте, который очень легко, в принципе, зафиксировать и сбить. И этот человек готов хватать за руку любого, кто предложит ему рукопожатие. С майорами он руки тискал, входил очень быстро в любую толпу. Например, в Мариуполе, когда его там встречали жители этого странного, одного отстроенного квартала. В Дагестане совсем недавно был он же и целовался со всеми подряд. Вот этого "клона" я называю "Путешественник".

Есть "Парадный" – тот, который принимает парады. Он не так часто появляется, но вот последних два парада принимал он. Он допускает сесть среди престарелых людей в форме Ветеранов, садится рядом с ними, разговаривает, и расстояние между ними буквально 20 сантиметров. То есть этот человек бактерий и вирусов точно не боится.

Есть "Стадионный" – тот, который выступает на стадионах. У него, как правило, очень короткие, но очень энергичные речи. Он самый спортивный. Все "Лужники" – это его исполнение. И он визуально отличается от "Бункерного", как и "Путешественник".

И есть еще один – "Говорун". Он может говорить околонаучно, долго, много и у него хорошо поставлена речь. Я предполагаю, что этот "Говорун" имеет или какое-то отношение к науке или даже учёную степень. Он в основном выступает на экономических форумах, конференция – там, где надо часами о чем-то рассказывать. И он иногда много "хекает". Вот совсем недавно было заседание перед Госдумой РФ, и там этот гражданин много "хекал". Очевидно, это периодически, но "хекает" только он. Есть еще одна особенность, кроме мною названных – поведение с этими людьми других официальных лиц. Для меня индикатором является Александр Лукашенко, который, когда перед ним "Бункерный", дребезжит и трясется от страха, а когда перед ним "клон", то он шутит, балагурит, веселится, то есть ведет себя совершенно расслабленно.

Лидеры других стран, исключая картофельного фюрера, зная, что перед ними "клон", позволяют себе опаздывать на встречу с ним. Как мы помним, оригинал "Бункерного" заставлял ждать королеву Великобритании, Папу Римского, а тут премьер-министр Кыргызстана заставляет ждать "владыку всех миров". И при этом тот к этому относится достаточно лояльно.

Смотрите видео интервью Главреду Дмитрия Попова о двойниках Путина:

Можно сразу уточнить – а с Эрдоганом, по-вашему, кто встречался?

По-разному. Иногда с ним встречается "оригинал", а иногда – "клон". Вот когда был "клон" (кстати, одна из встреч у них была в Иране, когда "клон" встречался с иранским лидером, и туда же прилетал Эрдоган), он аж спрыгнул с трапа самолета. Там был спортивный мальчик Путин, и Эрдоган позволил себе задержаться на встречу. То есть Эрдоган знает – он для них лидер, но региональный. А вот на встречу с китайским лидером или американским двойников не выставляют – с ними встречается либо "Бункерный", либо же по каким-то причинам отменяются встречи и встречаются уже на другом уровне – например, госсекретарь США встречается с Лавровым или что-то подобное.

Еще я заметил, что эти "клоны" иногда проговариваются. Например, "Путешественник" как-то рассказывал, что он служил (вдумайтесь) в морской пехоте. Но Путин никогда не служил в морской пехоте. Причем это оставили в эфире, все это как бы "съели". И как-то на встрече с Меркель, когда та еще была при власти, один из "клонов", другой, совершенно не понимал, что она ему говорит на немецком языке. А мы знаем, что настоящий Путин неплохо говорит на немецком языке, и уж точно понять, что ему говорит Меркель, а не делать при этом лицо и спрашивать у переводчика, что она сказала, он не будет. То есть для меня это маркеры, которые говорят о том, что это двойники.

Подскажите, пожалуйста, вот эти заявления, которые звучат от Путина из Кремля, которые записывались во время пригожинского бунта, накануне вторжения – на них один и тот же человек, или могут быть разные?

Разные. Но то, что вы говорите по поводу Пригожина и вторжения, которое произошло уже после Совета нацбезопасности РФ . На Совете 22 февраля 2022 года был "оригинал". И, кстати, там показательно перед ним Нарышкин, Патрушев трясли коленками, а Нарышкин чуть ли не помочился на трибуне от страха. А вот потом за столом бодро, энергично и пафосно говорил о том, что мы начинаем "спецоперацию", бил кулаком уже двойник. И этот же двойник рассказывал (правда, уже стоя), о происшествии с неудавшимся мятежом.

Это один и тот же человек, но записи делают разные. И там бывает и "Бункерный", но я видел и двух двойников – "Говоруна" и "Стадионного".

Как вы их различаете?

По коэффициентам на лице. Потому что поведение всех "клонов", в принципе, где-то похоже. Они отличаются от "Бункерного", но в целом похожи. И здесь для меня все логично, потому что у них, скорее всего, работает служба, которая их готовит. И, естественно, по одним и тем же лекалам. То есть они изредка проявляют какие-то их индивидуальные особенности, а так они похожи. А вот "Бункерный" многое может себе позволить такого, чего не позволяют "клоны". То есть он не ограничен. Вот, например, "Бункерный" целовал того мальчика в пузико (помните, этот эпизод, достаточно странный и неоднозначно трактуемый?).

Еще, кстати, важный факт. Даже сами русские признают, что у Путина две биографии, которые отличаются на два года по срокам и являются совершенно разными по наполнению. Одна идет из российской глубинки, вторая – из Грузии. И если даже биография маленького Путина клонируется, то определить, где настоящий, достаточно непросто.

Вы сказали вначале, что "оригинала", который принимал власть у Ельцина в свое время, уже давно не было видно на публике. А "Бункерный" – это один и тот же человек, и есть ли вариант того, что настоящего Путина уже, в принципе, нет в живых?

Знаете, я придерживаюсь теории. Но если, допустим, здесь я еще могу цепляться за какие-то психологические особенности и те же коэффициенты, но я придерживаюсь теории, что того варианта Путина, который взял власть у Ельцина, уже нет на мониторах. Есть ли он в жизни – я не знаю.

Потому что "Бункерный" сильно отличается по своим параметрам от того, кто брал власть у Ельцина. Когда я это озвучивал, у меня были большие споры с русскими журналистами и специалистами на разных эфирах, которые мне говорят, что инъекции ботокса, операции могли изменить [лицо Путина]. Теоретически – да, могли изменить, но чтобы так сильно, вот совсем, это для меня загадка. Потому это, скорее, конспирология.

Я считаю, что того Путина, который пришел к власти, уже нет на экранах и нет в публичной политике. А что касается "Бункерного", то когда речь идет об очень важных решениях, он один и тот же. То есть, вот этот "Бункерный" признается элитой как основной, перед ним все дрожат и именно этот Путин и есть то лицо, которое нам преподносится как лицо, которое принимает решения. Но в этом я тоже не уверен, потому что мне кажется, что там всё-таки там групповое принятие решения, а Путин может быть с правом голоса 51%, 10%, а может быть и вообще без права голоса, и он выступает как Гудвин, могучий и ужасный. Может быть и так.

А если не станет этого, условно оригинального "Бункерного", как долго его окружение и те, кто готовит этих двойников, смогут имитировать эту подмену и таким образом обманывать россиян?

Я думаю, что это ограничено биологическим возрастом. То есть это максимум может продлиться до 85-летнего (плюс-минус) возраста "оригинала", потому что человек стареет. Посмотрим на Байдена, который при очень неплохих условиях уже здоровается с пустотой слева и справа. Хотя он еще вполне даже держится, и вполне человек с умом. И вот у Путина, если "первый" исчезнет, то 85 – это "потолок". Но я думаю, что они раньше прибегнут к смене каким-либо образом. Для меня будет сигналом, если устранят одного из "клонов", особенно этого "Путешественника", которого совсем не жалко и его просто бросают куда попало.

И если бы действительно киллеры так охотились за Путиным, он был бы первой жертвой. А если эту смерть обставят как покушение или теракт, то все путины, конечно же, сразу исчезнут. Куда денется оригинальный "Бункерный", поедет ли он к Адольфу Гитлеру в Аргентину, или же к СИ в Китай на какую-то базу, это уже вопрос снова из области конспирологии.

Кстати, а что происходит с "отработанными" двойниками? Как долго они вообще живут и, возможно, вы в процессе замечали, что они позже где-то появлялись?

Самым интересным был "Удмурт". Он очень сильно отличается и, более того, я так понял, он не поддается дрессировке. Потому что он буквально выступил два раза, накосячил очень сильно, и после этого я его больше не видел.

А где он выступал?

Это были встречи с избирателями, которые ничего такого собой не несли. То есть это были внештатные встречи в глубинке. Они [спецслужбы РФ] создавали видимость "Ласкового мая", который, как помните, в Советском Союзе выступал в семи местах одновременно. И вот "Удмурт" пропал очень быстро. То ли он где-то сейчас попивает кофе, сидя в теплом кресле, или же он уже в земле сырой, к сожалению, пока науке неизвестно.

Вы сказали, что Путин, тот, который якобы оригинальный, очень сильно боится за свою жизнь и, чтобы к нему прийти, проходят двухнедельные карантины. Собственно, а чего он так боится, ведь его настолько серьезно охраняют?

Вирусов и бактерий, больше ничего. Любой человек несет в себе набор определенных вирусов и бактерий. И я так понимаю, что заболевание вождя подвержено ухудшению, если придет какой-то вирус извне или бактерия. Именно поэтому и проводятся вот эти карантинные мероприятия.

К слову, о карантинных мероприятиях уже говорят очень-очень давно самые разные люди. И вот карантинные мероприятия, и тут раз, и он в Дагестане выскакивает и со всеми встречными обнимается-целуется. Кстати, после этого он в Дагестане не смог выделить какую-то субвенцию, но потом уже в Москве девочка-дагестанка случайно заходит в кабинет к Путину и выбивает 5 миллиардов рублей субвенции на какое-то развитие. То есть надо быть вообще полным идиотом, чтобы не понимать, что это два разных человека.

А как вы считаете, для чего допускают такие "ляпы", когда Путин то ручкается, то к перед встречей с ним проходят карантины? Это нарочно делается, условно говоря, или нет?

Ну, во-первых, есть русская безалаберность. Она есть, как бы вот везде — посмотришь какой-то город за МКАДом, и сразу находишь там русскую безалаберность. Во-вторых, в некоторых случаях, это, возможно, и умышленный акт. Но какая цель этого, потому что они все достаточно разные, и этих "ляпов" очень много, мне сложно сказать. То есть, скорее всего, это безалаберность, но иногда и не дрессируемость "зверюшек".

Вернусь чуть-чуть назад, к пригожинскому мятежу. Была информация в тот день, что Путин бежал из Москвы. Во-первых, хотелось бы уточнить, настоящий или "подделка" бежал? И во-вторых, этим показали слабость Путина – это нарочно или от безалаберности, о которой вы говорили?

Учитывая, что двойники – это расходный материал, даже если он очень дорогой, то, скорее всего, убежал настоящий, "Бункерный". Но обратите внимание, как это показали. Сначала показали, что якобы он улетал, но борт якобы сразу же вернулся. Только борт, без Путина — вот просто так решил взлететь и сесть. Ну, правда, над Петербургом покружил там где-то. Потом сказали, что Путин всегда был в Москве сидел, держал руку на пульсе и чуть ли не бегал с автоматом, как Лукашенко, и был готов к охране и обороне. Потом сказали, что он вел переговоры, но поскольку Его Высочество Путин не захотел больше разговаривать с этим дурным преступником, он подключил Лукашенко. По другой информации, Путин не смог разговаривать с Пригожиным, потому что тот его игнорил, и поэтому подключили Лукашенко. То есть, понимаете, россияне, используя пропаганду и простейшие пиар-акции по тому, чтобы не дать возможности населению проводить четкие логические цепи, делают очень большой вброс разноплановой информации. Эта информация противоречит друг другу, но россиянин настолько уже далек от всего этого. Кстати, когда я проводил психологический анализ на основании различных интервью самых разных людей из России, то обнаружил, что для них политика вообще является тем, чем им заниматься не надо. Собственно говоря, пропаганда это им и внушила. То есть царю видней (кстати, Путина очень много людей называет "царем"), царь знает больше, он же принимает решение, а мы – "маленькие люди". И поэтому все, что показывают с экранов эти "маленькие люди" принимают. И в этом и ущерб, потому что эти "маленькие люди", казалось бы, должны были сплотиться вокруг Путина перед Пригожиным, и вообще живым щитом в несколько миллионов людей окружить Москву, но они точно так же сидели. Мол, царю виднее, пусть сам справляется.

Кстати, вот этот "царь", который так боится за свою жизнь, готов пойти на применение ядерного оружия? То есть на то, чем Россия сейчас активно пугает, или же это очередной российский блеф?

Я скажу плохую вещь – "Бункерный" может нажать на эту кнопку. Потому что анализируя его выступление в том фильме Соловьёва, где он сказал несколько вещей, одна из них звучала достаточно уверенно (может быть, это, конечно, сценарий, но то, как он это произносил, было ужасно) и ужасно искренне. Он сказал, что если в этом мире не будет России, то зачем такой мир нам вообще нужен? Я сейчас не дословно цитирую, но фраза очень близкая по смыслу.

Это, в принципе, предполагает, что этому безбашенному человеку все равно, что будет происходить вокруг. Если он почувствует, что ему жить осталось мало, то он вполне сможет с собой унести еще несколько миллиардов человек. Но я уверен более чем на сто процентов, что пока у него есть хоть одна лазейка выйти живым, он ядерного оружия применять не будет.

Насколько в принципе практика двойников распространена среди диктаторов? Потому что и про Лукашенко говорят, что у него тоже якобы есть двойники…

Нет, я не наблюдал.

У Ким Чен Ына, например, тоже такая история. Насколько это распространенная практика?

Ну, если отслеживать, то еще хасиды (это XIV-XV век нашей эры) применяли двойников для того, чтобы дублировать тех людей на Востоке, которые были необходимы для того, чтобы принимать свои решения. То есть они устраняли "оригиналы", выставляли двойника и двойник уже рулил определенной общностью – княжеством страной – так, как нужно было хасидам, кавказской группировке.

Есть исследования, что у русского императора Александр II был двойник. Он, очевидно, народовольцев боялся, которые иногда бомбы метали, куда попало. Не секрет, что у Сталина был двойник, народный артист-дагестанец, которому потом присвоили, потом звание, по-моему, генерал-майора. Кстати, он был открыт и личный телохранитель Сталина публиковал его в своих мемуарах и много о нем рассказывал. При этом он же в своих мемуарах говорил, что двойник был не один. Этого дагестанца ( он, кстати, действительно очень похожий на Сталина человек) они выставляли везде, и я думаю, что весь мир знал, что это двойник. А учитывая, что YouTube и Интернета не было, то и необходимости его так уж сильно подготавливать тоже не было.

Я знаю, что были двойники у Ким Чен Ына, сколько там их было – для меня вопрос. Но есть одна особенность: двойники появляются там, где есть опасность для лидера. А опасность для лидера чаще всего возникает в авторитарных режимах или же тех, которые связаны с очень серьезным насилием над собственным населением. То есть там, где есть возможность получить какую-то "ответочку".

В демократических странах к этому не прибегают. Я пытался отслеживать и президентов США, и немецких канцлеров. И вот вообще ни одного двойника я там не обнаружил. В них нет просто необходимости, потому что этим людям, которые пришли к власти легитимно, их избирает большинство. И большинство понимает, что если даже их лидер где-то ошибется, то это, в принципе, приемлемо. Это их ошибка как избирателей, и на следующих выборах они все это компенсируют, когда приведут к власти другую группу лиц или другого лидера. В авторитарных режимах этого не проходит.

И всё-таки по Лукашенко я очень детально занимался им, особенно после того, как ему поплохело на параде в Москве, и потом появилась какая-то мумия, которая выглядела, как Лукашенко. Но снова обмерив его, я увидел, что коэффициенты те же. То есть это поплохевший диктатор.

То есть ему реально поплохело?

Да, это действительно правда.

Мы с вами говорили много о том, как отличить и как вы отличаете за время наблюдений этих двойников. И я хотела уточнить – а как их находят? Это какие-то конкретные люди, которым просто проводят пластические операции, учат определенному поведению, которое похоже на определенного человека? Как это вообще происходит?

Да. Судя по этому гродненскому судье (я еще не закончил это расследование до конца), по фотографии он действительно имеет много общего с "оригиналом". И вот берут уже материал, который отдаленно похож, и из него уже лепят путем, безусловно, пластических операций и путем подгонки голоса и через операцию на голосовых связках, и тренировкой. Голос возможно изменить. Мне чаще всего говорят о голосе, что он не меняется. Нет, меняется, как и манера воспроизведения словесного контента. То есть ее можно изменить под какой-то образец.

Я думаю, что применяют очень усиленно и систему Станиславского, и систему Чехова. По сути это актеры, и почему бы известные актерские технологии не применять к ним?! Ну и я думаю, что дрессировка, а именно шлифовка и многократное повторение тут тоже присутствуют.