Как правильно консервировать овощи: ошибки, из-за которых взрываются банки

Ошибки при консервировании могут испортить запасы, а правильное консервирование поможет избежать вздутия банок, порчи продуктов и появления опасных бактерий.

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Ошибки при консервации / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие ошибки чаще всего портят консервацию

Как правильно стерилизовать банки

Какие признаки указывают на порчу закруток

Домашняя консервация - отличный способ сохранить вкус и полезные свойства овощей и фруктов на холодное время года. Однако даже опытные кулинары иногда допускают ошибки, из-за которых банки вздуваются, содержимое мутнеет, а продукты становятся опасными для употребления.Главред расскажет подробнее.

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Эксперты назвали основные ошибки при заготовле закруток и дали советы, как сделать зимние запасы качественными и вкусными, пишет TrueUA.

Первым и самым важным этапом является подготовка тары. Качественная стерилизация помогает уничтожить микроорганизмы и значительно продлевает срок хранения закруток. Для этого можно воспользоваться одним из доступных способов: обработкой в духовке, на пару, в водяной бане, микроволновой печи или посудомоечной машине.

Основные ошибки при консервировании

Одно неправильное действие во время заготовки может испортить всю работу. К самым распространённым ошибкам относятся:

Некачественная мойка и стерилизация

Остатки грязи или недостаточно чистая тара дают бактериям возможность размножаться даже после герметичной запечатки.

Видео о том, как правильно хранить консервы, можно посмотреть здесь:

Использование непригодных овощей и фруктов

Плоды с гнилью, трещинами или признаками увядания могут испортить всю партию консервов.

Отклонение от пропорций в рецепте

Уменьшение количества соли, сахара или уксуса без специального расчёта делает продукт непригодным для длительного хранения.

Нарушение герметичности

Поврежденные крышки или недостаточно плотно закрученные банки пропускают воздух внутрь.

Ошибки при термической обработке и наполнении банок

Недостаточное время прогрева оставляет микроорганизмы живыми, а переполнение банок не оставляет необходимого пространства для герметизации.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Неправильное охлаждение и хранение

Резкий перепад температур после закатки может нарушить герметичность, а тепло и прямой солнечный свет в месте хранения сокращают срок годности.

Игнорирование признаков порчи

Вздутая крышка, появление пузырьков, плесени или неприятного запаха являются прямыми признаками того, что такой продукт категорически нельзя употреблять.

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