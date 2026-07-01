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Консервация будет храниться всю зиму - 5 простых способов стерилизации банок

Марина Иваненко
1 июля 2026, 16:49
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Стерилизация банок помогает избежать порчи домашних заготовок. Правильная стерилизация уничтожает микроорганизмы и обеспечивает длительное хранение консервов.
Как правильно стерилизовать банки
Как правильно стерилизовать банки / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Как подготовить банки к консервированию
  • Чем отличаются популярные методы стерилизации
  • Как избежать порчи зимних заготовок

Чтобы домашняя консервация хранилась долго, а крышки не вздувались, важно правильно подготовить банки. Ошибки на этом этапе могут испортить все зимние заготовки, ведь микроорганизмы, попадающие внутрь, вызывают брожение. Главред расскажет, как правильно стерилизовать банки перед консервацией.

Что нужно сделать перед стерилизацией

Как советует РБК-Украина, перед началом работы внимательно осмотрите банки: на них не должно быть трещин, сколов или других повреждений. Также не стоит использовать старые, деформированные или ржавые крышки.

видео дня

Перед стерилизацией банки необходимо тщательно вымыть. Вместо агрессивных моющих средств, остатки которых бывает сложно полностью смыть, лучше воспользоваться пищевой содой, горчичным порошком или хозяйственным мылом.

Как стерилизовать банки: 5 проверенных способов

Над кастрюлей с паром

Это один из самых распространенных способов. Наполните широкую кастрюлю водой примерно наполовину, доведите ее до кипения и положите в воду крышки. Сверху установите дуршлаг или решетку, а на них поставьте сухие банки вверх дном.

Время стерилизации:

  • банки до 1 литра - 6–8 минут;
  • банки объемом 1–2 литра - 10–15 минут;
  • трёхлитровые банки - 20–25 минут.

Признаком готовности является появление крупных капель воды на внутренних стенках банок.

В духовке

Поставьте чистые банки в холодную духовку, после чего установите температуру 100–110 °C. Стерилизуйте их около 20 минут независимо от объема, а затем оставьте внутри до постепенного остывания.

В духовке можно стерилизовать и металлические закручивающиеся крышки. А вот обычные крышки с резиновыми уплотнителями лучше прокипятить в кастрюле 10–15 минут, поскольку резина может повредиться от высокой температуры.

Видео о том, как правильно стерилизовать банки в духовке, можно посмотреть здесь:

Над чайником

Для этого способа подойдет обычный чайник, который ставят на плиту. После закипания воды наденьте банку на носик чайника и, при необходимости, придерживайте её полотенцем.

Продолжительность стерилизации такая же, как и над кастрюлей. Удобнее всего так стерилизовать небольшие банки объемом 0,5 литра.

В микроволновой печи

Налейте в каждую банку примерно 2 см воды от дна и включите максимальную мощность на 3–5 минут. Затем осторожно слейте воду и поставьте банки сушиться вверх дном на чистое полотенце.

Это один из самых быстрых способов стерилизации. В то же время большие трехлитровые банки могут не поместиться в микроволновую печь, а металлические крышки класть туда категорически нельзя.

В мультиварке или пароварке

Налейте воду в чашу, положите туда крышки, а банки поставьте вверх дном на насадку для приготовления на пару. Включите режим "Приготовление на пару" и стерилизуйте банки столько же времени, сколько и над кастрюлей, отсчитывая время после закипания воды.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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