Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Белые или желтые крышки используются для различных видов консервирования. Крышки отличаются покрытием, что важно для кислых продуктов.

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Какие крышки лучше? / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Чем отличаются белые и желтые крышки

Для каких заготовок они подходят

Как проверить герметичность банки

Во время сезона консервирования многие хозяйки задумываются, какие металлические крышки лучше использовать - белые или желтые. Хотя внешне они похожи, между ними есть определенные различия, которые могут иметь значение в зависимости от того, что именно вы консервируете - Главред расскажет более подробно.

Чем отличаются желтые и белые крышки

Желтые металлические крышки

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Желтые крышки - самый распространенный и, как правило, самый доступный вариант. Они изготавливаются из жести и имеют защитное покрытие, которое помогает предотвратить коррозию.

Такие крышки хорошо подходят для большинства домашних заготовок, в частности овощных салатов, компотов и варенья.

Белые металлические крышки

Белые крышки имеют современное внутреннее пищевое покрытие, которое лучше защищает металл от контакта с кислыми продуктами.

Именно поэтому их часто рекомендуют использовать для томатов, маринованных овощей, соков, фруктов и ягод с высокой кислотностью. Такое покрытие помогает снизить риск коррозии и дольше сохранять качество консервации.

Для большинства овощных заготовок разница между белыми и желтыми крышками будет незначительной, однако для кислых продуктов белые крышки могут оказаться более практичным выбором.

Видео о том, как выбрать крышки и банки для консервирования, можно посмотреть здесь:

Как правильно использовать крышки

Простерилизуйте перед закатыванием

Перед использованием крышки рекомендуется подержать в горячей или кипящей воде несколько минут. Это поможет их очистить, а резиновый уплотнитель станет более эластичным и будет плотнее прилегать к банке.

Используйте качественные банки

Перед консервацией внимательно осмотрите горлышко банки. Даже небольшие сколы или трещины могут нарушить герметичность и испортить заготовки.

Также стоит проверить состояние закаточного ключа, ведь изношенный инструмент не всегда обеспечивает надёжную герметичность.

Убедитесь, что банка герметична

После закатки переверните банку вверх дном и убедитесь, что крышка не пропускает жидкость.

Правильно подобранные крышки, качественные банки и соблюдение технологии консервирования помогут сохранить домашние заготовки в течение длительного времени.

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Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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