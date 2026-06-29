Белые или желтые крышки для консервирования: какие лучше выбрать и в чем разница

Читайте в материале:
- Чем отличаются белые и желтые крышки
- Для каких заготовок они подходят
- Как проверить герметичность банки
Во время сезона консервирования многие хозяйки задумываются, какие металлические крышки лучше использовать - белые или желтые. Хотя внешне они похожи, между ними есть определенные различия, которые могут иметь значение в зависимости от того, что именно вы консервируете - Главред расскажет более подробно.
Чем отличаются желтые и белые крышки
Желтые металлические крышки
Желтые крышки - самый распространенный и, как правило, самый доступный вариант. Они изготавливаются из жести и имеют защитное покрытие, которое помогает предотвратить коррозию.
Такие крышки хорошо подходят для большинства домашних заготовок, в частности овощных салатов, компотов и варенья.
Белые металлические крышки
Белые крышки имеют современное внутреннее пищевое покрытие, которое лучше защищает металл от контакта с кислыми продуктами.
Именно поэтому их часто рекомендуют использовать для томатов, маринованных овощей, соков, фруктов и ягод с высокой кислотностью. Такое покрытие помогает снизить риск коррозии и дольше сохранять качество консервации.
Для большинства овощных заготовок разница между белыми и желтыми крышками будет незначительной, однако для кислых продуктов белые крышки могут оказаться более практичным выбором.
Видео о том, как выбрать крышки и банки для консервирования, можно посмотреть здесь:
Как правильно использовать крышки
Простерилизуйте перед закатыванием
Перед использованием крышки рекомендуется подержать в горячей или кипящей воде несколько минут. Это поможет их очистить, а резиновый уплотнитель станет более эластичным и будет плотнее прилегать к банке.
Используйте качественные банки
Перед консервацией внимательно осмотрите горлышко банки. Даже небольшие сколы или трещины могут нарушить герметичность и испортить заготовки.
Также стоит проверить состояние закаточного ключа, ведь изношенный инструмент не всегда обеспечивает надёжную герметичность.
Убедитесь, что банка герметична
После закатки переверните банку вверх дном и убедитесь, что крышка не пропускает жидкость.
Правильно подобранные крышки, качественные банки и соблюдение технологии консервирования помогут сохранить домашние заготовки в течение длительного времени.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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