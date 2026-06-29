Будет только хуже: чего категорически нельзя делать в жару

Летняя жара заставляет менять привычки. Жару переносить легче, если избегать распространённых ошибок, правильно пить воду и выбирать лёгкую одежду.

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Чего не стоит делать в жару? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Каких привычек лучше избегать в жару

Что поможет легче переносить жаркие дни

Как охлаждаться в жару

В жаркие дни организму приходится работать интенсивнее, поэтому даже привычные повседневные действия могут вызывать дискомфорт. Неправильные способы охлаждения, неподходящая одежда или чрезмерные физические нагрузки способны ухудшить самочувствие. Чтобы легче переносить высокую температуру, стоит избегать нескольких распространенных ошибок - Главред расскажет, каких именно.

1. Не спешите принимать ледяной душ

Издание"Cosmopolitan" отмечает, что после длительного пребывания на жаре не стоит резко охлаждаться ледяной водой. Лучше сначала освежить руки и лицо прохладной водой, а затем постепенно снижать температуру душа.

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2. Не выходите на солнце без головного убора

Кепка, панама или шляпа помогут защититься от палящего солнца. Особенно это важно, если приходится долго находиться на улице.

3. Не пейте очень холодную воду большими глотками

В жару лучше пить воду небольшими порциями в течение дня. Она должна быть прохладной, но не ледяной.

4. Не планируйте интенсивные тренировки днём

Если температура очень высокая, физические нагрузки лучше перенести на утро или вечер. Так заниматься будет значительно комфортнее.

5. Не выбирайте плотную синтетическую одежду

В жаркую погоду лучше носить свободную одежду из льна или хлопка. Натуральные ткани лучше пропускают воздух и помогают легче переносить жару.

Видео о том, чего не стоит делать в жару, можно посмотреть здесь:

6. Не забывайте достаточно пить

Вместе с потом организм теряет много жидкости, поэтому важно регулярно восполнять её запасы. В сильную жару также пригодится минеральная вода.

7. Не оставляйте бутылки с водой под прямыми солнечными лучами

Бутылку лучше держать в сумке или в тени. Для длительных прогулок или поездок удобнее использовать термобутылку.

8. Не оставляйте детей и животных в машине

Даже за несколько минут температура в салоне автомобиля может резко повыситься. Поэтому оставлять детей или домашних питомцев в закрытом автомобиле нельзя.

9. Не увлекайтесь тяжёлой пищей

В жару многие чувствуют себя лучше после лёгких блюд, свежих овощей, фруктов, холодных супов или запечённой рыбы и птицы.

10. Не игнорируйте плохое самочувствие

Если вы чувствуете слабость, головокружение или сильную усталость, лучше сделать перерыв, перейти в прохладное место и выпить воды. Если состояние не проходит, стоит обратиться к врачу.

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Об источнике: Cosmopolitan Cosmopolitan - международный женский журнал, в котором публикуются статьи о взаимоотношениях, здоровье, карьере, самосовершенствовании, знаменитостях, а также о моде и красоте. Впервые выпущен в США в 1886 году как семейный журнал, позже стал литературным журналом, а в конце концов, в конце 1960-х годов, превратился в женский журнал. Журнал издается на 35 языках и распространяется более чем в 110 странах, сообщает Википедия.

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