Что делать, если укусила пчела или оса: как быстро снять отек и зуд

Укус пчелы или осы требует быстрых и правильных действий. После укуса важно удалить жало, приложить холод и знать, когда обращаться к врачу.

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Что делать, если укусила оса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Что делать сразу после укуса пчелы или осы

Когда нужно срочно вызвать скорую

Летом укусы пчел и ос случаются довольно часто. Яд насекомых почти мгновенно вызывает боль, покраснение, отек и зуд. Если действовать быстро, можно уменьшить неприятные симптомы и предотвратить сильную реакцию. Главред расскажет, как справиться с этой проблемой.

Как сообщает издание Allnews.in.ua, первую помощь можно оказать самостоятельно, используя простые средства, которые часто есть под рукой.

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Удалите жало

Если укусила пчела, прежде всего нужно как можно быстрее удалить жало. Оса его не оставляет.

Не пытайтесь вытащить жало пальцами или пинцетом, ведь это может привести к попаданию остатков яда в кожу. Лучше осторожно соскоблить его ногтем или краем пластиковой карточки.

Промойте место укуса

Промойте пораженный участок прохладной водой с мылом, после чего обработайте антисептиком. Для этого подойдут перекись водорода, спиртовой раствор или антисептические салфетки.

Видео о том, что делать, если укусила оса или пчела, можно посмотреть здесь:

Приложите холод

Приложите к месту укуса лёд или пакет с замороженными продуктами, предварительно завернув его в полотенце. Держите компресс 10–15 минут. Холод поможет уменьшить боль и сдержать развитие отека.

Примите антигистаминное средство

При отсутствии противопоказаний можно принять антигистаминный препарат, который поможет уменьшить зуд и припухлость. Для местного применения подойдет гель после укусов насекомых.

Народные способы

Если под рукой нет аптечки, можно смешать пищевую соду с небольшим количеством воды до состояния кашицы и нанести смесь на место укуса. В качестве временного средства также используют измельченную таблетку активированного угля.

Когда требуется срочная помощь

Немедленно вызывайте скорую помощь, если насекомое укусило в шею, губу или язык, а также если после укуса появились затрудненное дыхание, сильное головокружение, резкий отек или другие признаки тяжелой аллергической реакции.

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