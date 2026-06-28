Путают с ужом: где в Украине обитает самая ядовитая змея и как ее распознать

Основной ареал обитания змеи находится в лесостепной зоне.

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Где в Украине обитает самая ядовитая змея и как ее распознать / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему гадюку Никольского часто путают с ужом

Чем опасен укус и как избежать встречи со змеей

С наступлением теплого сезона украинцы все чаще отправляются в леса, на природу и к водоемам, где возрастает вероятность встречи со змеями. Большинство пресмыкающихся не представляют серьезной опасности для человека, однако специалисты предупреждают: в Украине обитает самая ядовитая змея страны — гадюка Никольского. Ее часто путают с обычным ужом, что может привести к опасным последствиям.

Где в Украине обитает гадюка Никольского

По словам герпетологов, гадюка Никольского считается самой токсичной среди трех видов ядовитых змей, которые встречаются в Украине. Исследователь Института зоологии имени Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак отмечает, что сила действия ее яда значительно выше, чем у других украинских гадюк.

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Основной ареал обитания змеи находится в лесостепной зоне. Чаще всего гадюку Никольского можно встретить:

в Харьковской области;

в Полтавской области;

в Черкасской области, в том числе в районе Холодного Яра;

на юге Винницкой области.

Специалисты отмечают, что рептилию можно встретить даже недалеко от крупных населенных пунктов, поэтому во время прогулок по лесу стоит внимательно смотреть под ноги.

Почему гадюку Никольского путают с ужом

Главная особенность этой змеи — полностью черный окрас. В отличие от обыкновенной гадюки, у нее отсутствует характерный зигзагообразный рисунок на спине. Именно поэтому многие принимают ее за безобидного ужа.

Однако есть важное отличие. У большинства ужей по бокам головы хорошо заметны яркие желтые или оранжевые пятна, которые часто называют "желтыми ушками". У гадюки Никольского таких отметин нет — ее тело полностью темное, матовое и однотонное.

Взрослая особь может достигать длины около 80–85 сантиметров.

Чем опасен укус самой ядовитой змеи Украины

Яд гадюки Никольского обладает выраженным гемолитическим действием. Это означает, что токсин начинает разрушать эритроциты практически сразу после попадания в организм.

После укуса обычно появляются:

сильная резкая боль;

быстро нарастающий отек;

ухудшение общего самочувствия.

Медики и герпетологи подчеркивают, что при укусе необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. При этом смертельные случаи в Украине фиксируются крайне редко.

Как избежать встречи со змеей

Эксперты напоминают, что гадюка Никольского не нападает первой и старается избегать человека. Большинство укусов происходит случайно — когда люди наступают на змею во время сбора грибов, ягод или прогулки по высокой траве.

Чтобы снизить риск встречи с опасной рептилией, рекомендуется надевать закрытую обувь, плотные брюки и использовать длинную палку для проверки густой травы перед собой. Простые меры предосторожности помогут избежать опасной ситуации и спокойно наслаждаться отдыхом на природе.

Смотрите видео о том, какая самая ядовитая змея Украины:

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