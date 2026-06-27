Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

Эксперты объясняют, действительно ли существует риск укуса змеи во время купания в открытых водоемах.

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Может ли змея укусить человека в воде / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Может ли змея укусить человека в воде

Как отличить водяную змею от гадюки

Отдых у водоемов всегда ассоциируется с приятным времяпрепровождением, однако нередко возникает и тревога: может ли змея подплыть и укусить человека прямо во время купания? Этот вопрос волнует многих, особенно летом, когда пресмыкающиеся активны и их чаще можно встретить у рек и озер.

Главред расскажет, может ли змея укусить человека в воде и как распознать опасного пресмыкающегося.

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Может ли змея укусить человека в воде

Герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак объясняет, что случаи укусов змей в воде чрезвычайно редки, пишет "Телеграф". По словам ученого, пресмыкающиеся, которые оказываются в водоеме, сосредоточены на поиске пищи и охоте, а не на контакте с человеком.

"Технически это возможно, потому что они в воде охотятся — те же водяные ужи там на бычка, на солнечного окуня, на любую мелкую рыбу. И этот укус происходит в воде. Но чтобы змея укусила человека в воде — я о таком не слышал", — отметил герпетолог.

Как отличить водяную ужу от опасной змеи

Чаще всего в водоемах можно встретить именно водяную ужу. Она не представляет опасности для человека, хотя может укусить только в том случае, если её схватить или долго держать в руках. У водяного ужа характерная оливковая окраска и тело с пятнистым рисунком, напоминающим шахматную доску. Из-за этого его иногда ошибочно называют "шахматной гадюкой", хотя на самом деле он не ядовит.

Чем отличается от гадюки

Если змея находится на берегу, стоит обратить внимание на её внешние признаки. У гадюки окраска более контрастная, часто с характерным зигзагообразным рисунком вдоль спины. Голова имеет ромбовидную форму, а зрачки — вертикальные. Уж, напротив, имеет округлую переднюю часть головы и круглые зрачки. Именно эти признаки помогают отличить безопасного пресмыкающегося от опасного.

Как отличить ядовитую змею от неядовитой / Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой:

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Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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