Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

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- Может ли змея укусить человека в воде
- Как отличить водяную змею от гадюки
Отдых у водоемов всегда ассоциируется с приятным времяпрепровождением, однако нередко возникает и тревога: может ли змея подплыть и укусить человека прямо во время купания? Этот вопрос волнует многих, особенно летом, когда пресмыкающиеся активны и их чаще можно встретить у рек и озер.
Главред расскажет, может ли змея укусить человека в воде и как распознать опасного пресмыкающегося.
Может ли змея укусить человека в воде
Герпетолог, младший научный сотрудник Института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины Алексей Марущак объясняет, что случаи укусов змей в воде чрезвычайно редки, пишет "Телеграф". По словам ученого, пресмыкающиеся, которые оказываются в водоеме, сосредоточены на поиске пищи и охоте, а не на контакте с человеком.
"Технически это возможно, потому что они в воде охотятся — те же водяные ужи там на бычка, на солнечного окуня, на любую мелкую рыбу. И этот укус происходит в воде. Но чтобы змея укусила человека в воде — я о таком не слышал", — отметил герпетолог.
Как отличить водяную ужу от опасной змеи
Чаще всего в водоемах можно встретить именно водяную ужу. Она не представляет опасности для человека, хотя может укусить только в том случае, если её схватить или долго держать в руках. У водяного ужа характерная оливковая окраска и тело с пятнистым рисунком, напоминающим шахматную доску. Из-за этого его иногда ошибочно называют "шахматной гадюкой", хотя на самом деле он не ядовит.
Чем отличается от гадюки
Если змея находится на берегу, стоит обратить внимание на её внешние признаки. У гадюки окраска более контрастная, часто с характерным зигзагообразным рисунком вдоль спины. Голова имеет ромбовидную форму, а зрачки — вертикальные. Уж, напротив, имеет округлую переднюю часть головы и круглые зрачки. Именно эти признаки помогают отличить безопасного пресмыкающегося от опасного.
Смотрите видео о том, как отличить ядовитую змею от неядовитой:
@collider.ua Каких ещё украинских змей вы знаете?? Проект "Колайдер" создан при финансовой поддержке Европейского Союза. #змея#гадюка#природаукраины#уж#медянка#ядовитаязмея♬ оригинальный звук — Колайдер
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Об источнике: Телеграф
Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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