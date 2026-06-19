Как мгновенно отпугнуть ос с участка без химии: в Сети завирусился хитрый трюк

Многие дачники даже не догадываются, что отпугнуть ос можно с помощью простого предмета, который есть в каждом доме.

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Как отпугнуть ос от сада без химикатов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Летом осы всё чаще появляются возле домов и садовых участков. Они ищут место для гнезда и могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу. Уничтожить уже сформировавшуюся колонию сложно и опасно, поэтому лучше всего позаботиться о профилактике ещё до того, как насекомые закрепятся на территории.

Главред расскажет, как с помощью одного хитрого способа отпугнуть ос с участка.

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Как отпугнуть ос от сада без химии

Эксперт по садоводству, известный в соцсетях как @gardening.with.ish, советует использовать обычный полиэтиленовый пакет и веревку, пишет Express. Метод основан на естественном поведении ос, которые очень территориальны. Если они видят чужое "гнездо", то стараются избежать конфликта и ищут другое место для поселения.

Чтобы создать такой отпугиватель, нужно набрать воздух в пакет, завязать его веревкой так, чтобы он имел конусообразную форму, и подвесить под крышей, на дереве или возле сарая. Внешне он напоминает гнездо, и осы воспринимают его как признак того, что территория уже занята другой колонией.

Почему это работает

Осы защищают свою территорию и не терпят соседства конкурентов. Имитация гнезда создает для них сигнал опасности: они считают, что рядом уже есть другая группа насекомых, и не рискуют строить собственное жилище. Такой простой прием позволяет избежать появления настоящего гнезда возле дома или в саду.

Где применять этот способ

Метод эффективен в местах, где осы чаще всего пытаются обустроить колонию: под крышей дома, в гараже, на чердаке, возле сарая или среди деревьев в саду. Стоит разместить несколько таких фальшивых гнезд в разных зонах, чтобы у насекомых не было шансов закрепиться.

Смотрите видео о том, как отпугнуть ос с помощью фальшивого гнезда:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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