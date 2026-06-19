Как мгновенно отпугнуть ос с участка без химии: в Сети завирусился хитрый трюк

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Летом осы всё чаще появляются возле домов и садовых участков. Они ищут место для гнезда и могут проявлять агрессию, если чувствуют угрозу. Уничтожить уже сформировавшуюся колонию сложно и опасно, поэтому лучше всего позаботиться о профилактике ещё до того, как насекомые закрепятся на территории.
Главред расскажет, как с помощью одного хитрого способа отпугнуть ос с участка.
Как отпугнуть ос от сада без химии
Эксперт по садоводству, известный в соцсетях как @gardening.with.ish, советует использовать обычный полиэтиленовый пакет и веревку, пишет Express. Метод основан на естественном поведении ос, которые очень территориальны. Если они видят чужое "гнездо", то стараются избежать конфликта и ищут другое место для поселения.
Чтобы создать такой отпугиватель, нужно набрать воздух в пакет, завязать его веревкой так, чтобы он имел конусообразную форму, и подвесить под крышей, на дереве или возле сарая. Внешне он напоминает гнездо, и осы воспринимают его как признак того, что территория уже занята другой колонией.
Почему это работает
Осы защищают свою территорию и не терпят соседства конкурентов. Имитация гнезда создает для них сигнал опасности: они считают, что рядом уже есть другая группа насекомых, и не рискуют строить собственное жилище. Такой простой прием позволяет избежать появления настоящего гнезда возле дома или в саду.
Где применять этот способ
Метод эффективен в местах, где осы чаще всего пытаются обустроить колонию: под крышей дома, в гараже, на чердаке, возле сарая или среди деревьев в саду. Стоит разместить несколько таких фальшивых гнезд в разных зонах, чтобы у насекомых не было шансов закрепиться.
Смотрите видео о том, как отпугнуть ос с помощью фальшивого гнезда:
@gardening.with.ish Если у вас когда-нибудь в саду появлялось осиное гнездо, как у меня, вы знаете, что осы могут быть довольно агрессивны по отношению к вам, проникать в дом, и это вызывает сильный стресс. Вместо того чтобы прибегать к жестким мерам, можно просто побудить их гнездиться в другом месте. Создав поддельное осиное гнездо, они увидят его и начнут искать другое место, более подходящее для долгосрочного обитания. Они по-прежнему будут прилетать в ваш сад для опыления, но уже не целым роем. #советыпосадоводству#осы#оса#садовыймастеринг#осиноегнездо♬ оригинальный звук — Gardening with Ish ??
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Об источнике: Express.co.uk
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