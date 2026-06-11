Зуд после укуса комара исчезнет через минуту: ученые назвали неожиданный способ

Вы узнаете:
- Как убрать зуд после укуса комара
- Как снять покраснение от укуса комара
- Какой запах не переносят комары
Летний сезон почти всегда сопровождается укусами комаров, которые вызывают длительный зуд и покраснение. Обычно для облегчения состояния используют охлаждение или специальные кремы. Однако ученые и дерматологи открыли новый способ избавиться от дискомфорта
Главред расскажет, как убрать зуд после укусов комаров за считанные секунды.
Почему возникает зуд после укуса комара
Во время укуса комар вводит в кожу свою слюну, которая содержит белки, препятствующие свертыванию крови. Именно эти вещества запускают иммунную реакцию организма. В ответ начинается выделение гистамина и других воспалительных медиаторов, которые и вызывают зуд, отек и покраснение.
Как объясняет заведующий кафедрой дерматологии Университета Мэриленда доктор медицинских наук Шон Кватра, у людей с более чувствительной кожей реакция может быть более интенсивной. Поскольку организм вырабатывает большее количество гистамина, что делает ощущение зуда сильнее и продолжительнее, пишет Blikk.
Неожиданный способ уменьшить зуд
Исследователи обратили внимание на то, что на реакцию кожи можно влиять не только охлаждением, но и контролируемым теплом.
Доцент дерматологии Гарвардского университета Итан Лернер объясняет этот эффект как своеобразное "переключение внимания" нервной системы. Когда на кожу воздействует тепло, нервные рецепторы получают другой сигнал, и ощущение зуда временно отходит на второй план.
Результаты исследований показали довольно быстрый эффект: уже в течение первой минуты зуд уменьшался более чем наполовину, а примерно через десять минут дискомфорт снижался до минимального уровня — до 80 процентов.
В то же время важно понимать, что этот метод не устраняет саму причину воспаления. Он не влияет на иммунную реакцию, а лишь изменяет восприятие сигнала нервной системой, благодаря чему человек испытывает значительное облегчение.
Специалисты советуют прикладывать к месту укуса слегка теплый предмет, например ложку, предварительно нагретую под теплой водой, или использовать теплый гелевый компресс. Такое воздействие должно быть кратковременным и комфортным для кожи.
Несмотря на новые подходы, традиционное охлаждение остается наиболее распространенным и безопасным методом облегчения симптомов после укуса комара.
Рассказываем, какие простые домашние средства помогут быстро снять зуд и отек после укуса комара.
Как уменьшить количество укусов комаров
- Прежде всего стоит избегать условий, в которых размножаются комары. Регулярно убирайте стоячую воду из ведер, поддонов для вазонов или других емкостей.
- Надежную защиту обеспечивают москитные сетки на окнах. На открытом воздухе поможет даже вентилятор, ведь насекомые не выдерживают сильного потока воздуха.
- Дополнительно отпугивают комаров ароматные растения — лаванда, базилик, розмарин, лемонграсс.
- Светлая одежда с длинными рукавами также снижает риск укусов, тогда как резкие духи или запах пота, наоборот, привлекают насекомых.
Смотрите видео о том, что нужно делать после укусов комаров:
@liudmyla_dermdoctor Покраснение, зуд и небольшой отек в первые часы — это нормальная реакция организма. Но именно в этот момент многие начинают активно мазать кожу различными средствами, что может только усилить раздражение. Если после укуса отек увеличивается, сыпь распространяется или симптомы не проходят — обращайтесь за консультацией — запись в Директ. #комары#дерматолог#укус#дерматологонлайн#аллергия♬ оригинальная аудиозапись — Твой дерматолог — Людмила ?
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Об источнике: Blikk
Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.
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