Рассказываем, как быстро избавиться от зуда и отека после укуса комара.

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Как избавиться от зуда после укуса комара / Коллаж: Главред, фото: Freepik, скриншот

Вы узнаете:

Как убрать зуд после укуса комара

Как снять покраснение от укуса комара

Какой запах не переносят комары

Летний сезон почти всегда сопровождается укусами комаров, которые вызывают длительный зуд и покраснение. Обычно для облегчения состояния используют охлаждение или специальные кремы. Однако ученые и дерматологи открыли новый способ избавиться от дискомфорта

Главред расскажет, как убрать зуд после укусов комаров за считанные секунды.

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Почему возникает зуд после укуса комара

Во время укуса комар вводит в кожу свою слюну, которая содержит белки, препятствующие свертыванию крови. Именно эти вещества запускают иммунную реакцию организма. В ответ начинается выделение гистамина и других воспалительных медиаторов, которые и вызывают зуд, отек и покраснение.

Как объясняет заведующий кафедрой дерматологии Университета Мэриленда доктор медицинских наук Шон Кватра, у людей с более чувствительной кожей реакция может быть более интенсивной. Поскольку организм вырабатывает большее количество гистамина, что делает ощущение зуда сильнее и продолжительнее, пишет Blikk.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Неожиданный способ уменьшить зуд

Исследователи обратили внимание на то, что на реакцию кожи можно влиять не только охлаждением, но и контролируемым теплом.

Доцент дерматологии Гарвардского университета Итан Лернер объясняет этот эффект как своеобразное "переключение внимания" нервной системы. Когда на кожу воздействует тепло, нервные рецепторы получают другой сигнал, и ощущение зуда временно отходит на второй план.

Результаты исследований показали довольно быстрый эффект: уже в течение первой минуты зуд уменьшался более чем наполовину, а примерно через десять минут дискомфорт снижался до минимального уровня — до 80 процентов.

В то же время важно понимать, что этот метод не устраняет саму причину воспаления. Он не влияет на иммунную реакцию, а лишь изменяет восприятие сигнала нервной системой, благодаря чему человек испытывает значительное облегчение.

Специалисты советуют прикладывать к месту укуса слегка теплый предмет, например ложку, предварительно нагретую под теплой водой, или использовать теплый гелевый компресс. Такое воздействие должно быть кратковременным и комфортным для кожи.

Несмотря на новые подходы, традиционное охлаждение остается наиболее распространенным и безопасным методом облегчения симптомов после укуса комара.

Рассказываем, какие простые домашние средства помогут быстро снять зуд и отек после укуса комара.

Какие запахи не любят комары / Инфографика: Главред

Как уменьшить количество укусов комаров

Прежде всего стоит избегать условий, в которых размножаются комары. Регулярно убирайте стоячую воду из ведер, поддонов для вазонов или других емкостей.

Надежную защиту обеспечивают москитные сетки на окнах. На открытом воздухе поможет даже вентилятор, ведь насекомые не выдерживают сильного потока воздуха.

Дополнительно отпугивают комаров ароматные растения — лаванда, базилик, розмарин, лемонграсс.

Светлая одежда с длинными рукавами также снижает риск укусов, тогда как резкие духи или запах пота, наоборот, привлекают насекомых.

Смотрите видео о том, что нужно делать после укусов комаров:

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Об источнике: Blikk Blikk — крупнейший венгерский таблоид и один из самых популярных новостных сайтов страны. Издание специализируется на сенсациях, шоу-бизнесе, политических скандалах и криминальной хронике. Долгое время принадлежал швейцарской группе Ringier, но в конце 2025 года перешел под контроль Indamedia, что вызвало дискуссии о возможной потере редакционной независимости. Несмотря на развлекательный стиль, ресурс оказывает колоссальное влияние на общественное мнение Венгрии благодаря огромному охвату аудитории.

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