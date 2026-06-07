Клещи будут обходить ваш двор стороной: ученые раскрыли надежный способ защиты

С наступлением лета риск столкнуться с клещами на приусадебных участках значительно возрастает.

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Почему на участке появляются клещи — как защитить двор от клещей / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Почему появляются клещи на участке

Как избавиться от клещей на участке

Почему народные методы малоэффективны

С приходом лета в Украине возрастает риск встречи с клещами. Эти паразиты являются переносчиками опасных инфекций, в частности болезни Лайма и клещевого энцефалита.

Главред расскажет, как сделать двор менее подходящим для их существования.

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Почему появляются клещи на участке

Клещи не летают и не прыгают, они ждут жертву, зацепившись за траву или ветки. Для выживания им нужны влажные и затененные места, пишет Popular Science. Именно поэтому они концентрируются в высокой траве, заросших кустах, листовом опада и густом почвенном покрове. Такие участки становятся для них идеальной средой, где они могут легко перемещаться между животными-хозяевами — от мышей и белок до собак и кошек.

Как отпугнуть клещей с участка

Специалисты советуют начать с уборки территории. Опавшие листья, заросли у заборов или каменных стен создают для клещей укрытие. Регулярная стрижка травы и расчистка участка значительно уменьшают их количество.

Еще один проверенный метод — сухой барьер. Если между газоном и лесистой зоной сделать полосу из гравия, мульчи или древесной щепы, клещам будет сложно ее пересечь. Они быстро высыхают на открытых горячих поверхностях, поэтому такой буфер сдерживает их распространение.

Защита от клещей и комаров / Инфографика: Главред

Почему "народные методы" не работают

Посадка нескольких растений, которые якобы отпугивают клещей, или распыление эфирных масел вокруг участка дает лишь кратковременный локальный эффект. Они не способны защитить весь двор. Точно так же идеально ухоженный газон сам по себе не решает проблему.

Ученые подчеркивают, что единственным действенным способом является многоуровневая стратегия. Она включает уход за территорией, создание сухих буферов, контроль за дикими животными и профессиональную обработку в случаях высокого риска.

Личная защита остается обязательной

Даже если двор ухожен, клещи могут попасть туда вместе с животными или с соседних участков. Поэтому после прогулки стоит внимательно осматривать себя и домашних питомцев, особенно вокруг лодыжек, пояса, линии волос и за коленями. Светлая одежда помогает быстрее заметить паразитов, а душ после пребывания на улице может смыть тех, кто еще не прицепился.

Как уберечься от укуса клеща / Инфографика: Главред

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Об источнике: Popular Science Popular Science — американский научно-популярный журнал и веб-сайт, посвященный темам науки, технологий, инноваций и их практической пользе для повседневной жизни. Журнал основан в мае 1872 года Эдвардом Л. Юмансом как Popular Science Monthly с целью распространения научных знаний среди образованных читателей, не обязательно профессиональных ученых. В ранних выпусках публиковались материалы таких известных ученых, как Чарльз Дарвин, Луи Пастер и другие. Он активно работает в Интернете: с 1999 года имеет собственный сайт, где публикуются новости, разъяснения, тренды и проекты (DIY, технологии, наука) с регулярным обновлением.

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