Почему тараканы появляются даже в чистой квартире - как избавиться от навсегда

Инна Ковенько
27 мая 2026, 21:35
Рассказываем, какие факторы приводят к появлению тараканов даже в чистом доме и как правильно поступить, чтобы избавиться от них навсегда.
Вы узнаете:

  • Почему появляются тараканы
  • Как быстро избавиться от тараканов
  • Чего больше всего боятся тараканы

Многие убеждены, что тараканы заведутся только там, где царит беспорядок и грязь. На самом деле это не так. Даже в ухоженной квартире можно неожиданно столкнуться с проблемой заражения.

Главред расскажет, почему в доме появляются тараканы и как полностью от них избавиться.

Почему тараканы появляются в чистом доме

Влага является главным фактором, привлекающим тараканов, пишет ТСН. Протекающие краны, конденсат на трубах или влажные участки под раковиной создают для них идеальные условия. Без еды они могут выживать долго, но без воды — нет.

Невидимые источники пищи также поддерживают их популяцию. Крошки на полу, остатки жира на плите, корм для домашних животных или даже обертки от продуктов — этого достаточно, чтобы тараканы чувствовали себя комфортно.

Не менее важно проникновение извне. Насекомые легко попадают в жилище через вентиляционные шахты, щели в стенах и плинтусах, канализационные трубы или даже из соседних квартир. Чистота в вашем доме не гарантирует защиты, если источник заражения рядом.

Часто тараканы попадают в дом случайно — вместе с пакетами из магазина, коробками с техникой, чемоданами после путешествий или подержанной мебелью.

Еще один фактор — тепло и укрытие. Пространство за холодильником или плитой, а также другие темные и теплые места становятся для них идеальными зонами для гнездования.

Как избавиться от тараканов раз и навсегда

Прежде всего рекомендуем устранить доступ к воде. Проверьте краны, трубы и сифоны, высушите поверхности. Даже небольшая влага может поддерживать колонию.

Далее стоит перекрыть пути проникновения. Зашпаклюйте щели, установите сетки на вентиляционные отверстия, уплотните плинтусы. Это значительно снизит риск повторного заражения.

Не оставляйте открытую еду. Храните продукты в герметичных контейнерах, регулярно мойте кухонные поверхности, не оставляйте грязную посуду на ночь.

Эффективны гелевые приманки и ловушки. Они действуют комплексно: тараканы переносят яд в гнездо, заражая других особей. Аэрозоли и порошки помогают быстро уменьшить популяцию, но их стоит использовать как часть общей стратегии.

Если заражение масштабное, лучшим решением будет профессиональная дезинсекция. Специалисты применяют средства, которые проникают в труднодоступные места и уничтожают гнезда полностью.

Как предотвратить повторное появление тараканов

После уничтожения насекомых важно не допустить их возвращения. Регулярная уборка, контроль влажности, герметизация щелей и периодическое использование профилактических ловушек значительно снижают риск повторного заражения.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

