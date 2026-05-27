Больше не Дима: филолог назвал колоритные украинские формы имени Дмитрий

Многие из нас привыкли называть знакомых Дмитриев просто Димами. Однако в украинском языке есть гораздо больше красивых и благозвучных форм этого имени. Стоит лишь немного отойти от привычных шаблонов — и даже обычное обращение к человеку начинает звучать по-новому. Главред расскажет об этом подробнее.
Об этом в своем видео рассказал блогер Адам Диденко. По его словам, если немного углубиться в историю украинского языка, можно открыть для себя немало интересных и исконных форм имени Дмитрий.
Для друзей и знакомых блогер советует использовать варианты Митько или Дмитрик. Такие формы звучат просто, естественно и по-украински.
Для самых близких людей — детей, любимых или родных — подойдут ласковые обращения Дмитрусь или Митусь. Они добавляют тепла и близости в общении.
Также в Украине издавна употреблялись народные формы Димко, Митрик или Митя. Эти варианты имеют давнюю историю и являются частью живой украинской языковой традиции.
Блогер призывает не стесняться таких слов и смело возвращать их в повседневную жизнь. По его мнению, именно благодаря подобным мелочам язык становится живым и естественным.
Откуда происходит имя Дмитрий и что оно означает
Как сообщает УНИАН, имя Дмитрий имеет древнегреческое происхождение. Оно означает "посвященный богине Деметре" — древнегреческой богине плодородия и земли. Также это имя трактуют как "земледелец".
Имя Дмитрий остается одним из самых популярных в Украине и стабильно входит в список самых распространенных мужских имен. В других странах можно встретить такие его формы, как Диметрий, Деметриус, Деметер, Митрей или Дмитрий.
@adam_didenko Какие украинские варианты имеет имя "Дмитрий" — и как их уместно употреблять. Украинский язык — глубже, чем кажется. Стоит только копнуть чуть дальше — и открывается совсем другой уровень?
Когда Дмитрий отмечает именины
По информации УНИАН, День ангела Дмитрия отмечают несколько раз в год. Основные даты по церковному календарю приходятся на: 24 февраля, 28 мая, 16 июня, 22 августа, 24 сентября, 4 октября, 8, 10 и 28 ноября
Одним из самых известных святых с этим именем в православной традиции считается Дмитрий Донской.
О личности: Адам Диденко
Адам Диденко — украинский филолог и наставник по технике речи, который активно ведет блог в TikTok. Его аккаунт @adam.didenko имеет около 10 тысяч подписчиков и несколько сотен тысяч лайков. В своих видео он рассказывает об особенностях украинского языка, объясняет правила произношения, интонации и дикции, а также обращает внимание на распространенные языковые ошибки.
