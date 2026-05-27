Пауки будут разбегаться, как от огня: запах какого растения навсегда прогонит их из дома

Дарья Пшеничник
27 мая 2026, 11:46
Резкий запах этого растения действует на пауков как громкий сигнал тревоги.
Что делать, чтобы в доме не было пауков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какое растение отпугивает пауков
  • Как его правильно использовать

С наступлением осени в домах часто появляются незваные восьминогие гости. Пауки ищут более теплые места и охотно заселяют углы, плинтусы и щели у окон. Химические спреи часто не дают ожидаемого эффекта, а популярная лаванда, которой приписывают "магические" свойства, на самом деле работает гораздо слабее, чем считается.

Зато настоящим фаворитом против пауков оказалось другое растение — перечная мята. Об этом пишет Futura Sciences.

Естественный барьер, который пауки не переносят

Научные наблюдения, в частности упомянутые в Journal of Economic Entomology, демонстрируют, что аромат перечной мяты способен резко изменять поведение пауков. Ментол, содержащийся в растении, воздействует на их обонятельные рецепторы настолько сильно, что обработанные участки становятся для них "зоной запрета".

Исследования калифорнийских энтомологов подтверждают, что в присутствии мятного запаха пауки почти прекращают движение и избегают территории, где он сохраняется.

Специалисты объясняют, что мята не просто маскирует запахи, а полностью меняет ароматическую среду. Для пауков это похоже на коридор, обвешанный знаками "Вход запрещен".

Как усилить эффект мяты в доме

Чтобы мята действительно работала, важно знать, где именно пауки чаще всего появляются. Это могут быть оконные рамы, плинтусы в комнатах без проветривания, пороги наружных дверей или узкие проходы, которыми пауки пользуются регулярно.

В этих точках рекомендуют сочетать различные формы мяты: свежие растения, сушеные пакетики и несколько капель эфирного масла или гидрозоля. Такой микс поддерживает стойкий ментоловый аромат, даже когда отдельные средства постепенно теряют силу.

Безопасный метод, который не вредит ни людям, ни животным

В отличие от агрессивных химических репеллентов, перечная мята не раздражает кожу и не представляет угрозы для домашних питомцев. Люди, которые боятся пауков, отмечают, что после регулярной обработки помещение становится заметно чище от паутины, а чувство тревоги уменьшается.

Экологичный подход, сохраняющий баланс

Мята не уничтожает пауков, а лишь мягко отпугивает их, позволяя им найти другое место для обитания. Это важно, ведь пауки остаются естественными регуляторами вредителей. Поддерживать мятный барьер просто: достаточно время от времени обновлять растения и ароматические средства.

Поэтому, когда наступит осень и рука потянется к химическому спрею, стоит вспомнить о перцевой мяте. Она поможет сохранить спокойствие в доме, не навредив ни вам, ни окружающей среде.

Об источнике: Futura Sciences

Futura Sciences — это популярный веб-сайт, специализирующийся на новостях и статьях, посвященных науке, технологиям, природе, космосу и будущему развитию человечества. Он предоставляет своим читателям последние открытия в области науки и технологий, исследования окружающей среды, медицинские достижения и прогнозы на будущее. Материалы на сайте подходят как для профессионалов, так и для широкой аудитории, интересующейся наукой. Futura Sciences активно сотрудничает с учеными и экспертами, чтобы обеспечить своим читателям точную и достоверную информацию.

Война в Украине может продлиться ещё два-три года — The Economist

Штормовые порывы ветра и +15 градусов: Украину накрывает внезапное похолодание

РФ накапливает ракеты, массированный удар может быть скоро – генерал назвал сроки

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине назвали новые варианты перемирия с Россией — что предлагают Кремлю

"Все умирает": известный певец жестко высказался о состоянии Повалий

