Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

Вы узнаете:
- Почему в доме заведутся пауки
- Как избавиться от пауков в доме
- Что отпугивает пауков
Пауки часто появляются там, где есть пыль, влага или заваленные углы, и могут проникать даже через мельчайшие щели в дверях и окнах. Хотя большинство видов не представляют опасности для человека, их присутствие создает дискомфорт.
Главред расскажет, как быстро избавиться от пауков и предотвратить их возвращение.
Очистка паутины
Пауки, плетущие паутину, остаются в своих сетях. Если вы заметили паутину, ее нужно сразу смахнуть щеткой, а затем пропылесосить место. Это позволяет уничтожить не только саму паутину, но и взрослых особей и яйца, пишет The Spruce. Регулярная уборка значительно уменьшает количество пауков в помещении.
Уборка двора и хозяйственных зон
Загроможденные участки — идеальное место для пауков. Кучи дров, листья, старые вещи или строительные материалы создают укрытия, где они охотно селятся. Если держать двор чистым и ухоженным, количество мест для поселения пауков уменьшится, а риск их проникновения в дом станет меньше.
Герметизация трещин и зазоров
Даже закрытые двери и окна не гарантируют защиты, если уплотнители повреждены. Пауки легко проникают через щели. Рекомендуем проверить чердак, подвал и другие места, где могут быть зазоры. Если через них проходит солнечный свет, это сигнал о том, что требуется дополнительная герметизация.
Устраните стоячую воду и избыток влаги
Влага привлекает насекомых, которые являются добычей для пауков-охотников. Стоячая вода в ведрах, кашпо или садовых инструментах создает благоприятную среду. Устранение таких условий поможет уменьшить количество насекомых, а значит, и пауков.
Контроль наружного освещения
Фонари у входа или во дворе привлекают насекомых, а это автоматически делает их местом для паутины. Рекомендуем выключать свет, когда он не нужен, и регулярно очищать места, где пауки могут плести паутину.
Смотрите видео о том, как защитить дом от пауков и насекомых:
@dianagologovets Сохраните классную идею от жуков, пауков, моли и других насекомых ??️ #орехи#лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы#советыдлядома#убираемсявместе#мотивациянауборку#муравьи#пауки#насекомые#чистотаипорядок#gologovets_видео♬ оригинальный звук — Диана Гологовец
Читайте также:
- Как спасти клубнику от слизней: трюк, который остановит вредителей раз и навсегда
- Тля исчезнет раз и навсегда: секретный трюк, который работает лучше химии
- Зачем огородники посыпают грядки мукой: этот трюк устраняет распространенную проблему
Об источнике: The Spruce
The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce
Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред