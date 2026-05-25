Пауки из дома исчезнут раз и навсегда: что нужно сделать уже сейчас

Рассказываем, как быстро и безопасно избавиться от пауков в доме.

https://glavred.info/lifehack/pauki-iz-doma-ischeznut-raz-i-navsegda-chto-nuzhno-sdelat-uzhe-seychas-10767506.html Ссылка скопирована

Почему в доме появляются пауки — как избавиться от пауков / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему в доме заведутся пауки

Как избавиться от пауков в доме

Что отпугивает пауков

Пауки часто появляются там, где есть пыль, влага или заваленные углы, и могут проникать даже через мельчайшие щели в дверях и окнах. Хотя большинство видов не представляют опасности для человека, их присутствие создает дискомфорт.

Главред расскажет, как быстро избавиться от пауков и предотвратить их возвращение.

видео дня

Очистка паутины

Пауки, плетущие паутину, остаются в своих сетях. Если вы заметили паутину, ее нужно сразу смахнуть щеткой, а затем пропылесосить место. Это позволяет уничтожить не только саму паутину, но и взрослых особей и яйца, пишет The Spruce. Регулярная уборка значительно уменьшает количество пауков в помещении.

Пауки в доме / Инфографика: Главред

Уборка двора и хозяйственных зон

Загроможденные участки — идеальное место для пауков. Кучи дров, листья, старые вещи или строительные материалы создают укрытия, где они охотно селятся. Если держать двор чистым и ухоженным, количество мест для поселения пауков уменьшится, а риск их проникновения в дом станет меньше.

Герметизация трещин и зазоров

Даже закрытые двери и окна не гарантируют защиты, если уплотнители повреждены. Пауки легко проникают через щели. Рекомендуем проверить чердак, подвал и другие места, где могут быть зазоры. Если через них проходит солнечный свет, это сигнал о том, что требуется дополнительная герметизация.

Устраните стоячую воду и избыток влаги

Влага привлекает насекомых, которые являются добычей для пауков-охотников. Стоячая вода в ведрах, кашпо или садовых инструментах создает благоприятную среду. Устранение таких условий поможет уменьшить количество насекомых, а значит, и пауков.

Чем отогнать пауков из дома / Инфографика: Главред

Контроль наружного освещения

Фонари у входа или во дворе привлекают насекомых, а это автоматически делает их местом для паутины. Рекомендуем выключать свет, когда он не нужен, и регулярно очищать места, где пауки могут плести паутину.

Смотрите видео о том, как защитить дом от пауков и насекомых:

Читайте также:

Об источнике: The Spruce The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей находить полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред