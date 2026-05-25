Зачем на таблетках есть линия посередине — миф о дизайне или важная функция

Марина Иваненко
25 мая 2026, 03:01
Не все таблетки можно разламывать пополам. Оказалось, что специальная линия на таблетке выполняет важную функцию и помогает правильно дозировать препарат.
Зачем на таблетке есть черточка?
Многие люди замечали тонкую линию, которая проходит прямо посередине некоторых медицинских таблеток. Но не все задумывались, для чего именно она там нужна и какую практическую функцию выполняет этот элемент. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает News18 со ссылкой на Соня Рават, эту полоску наносят во время производства лекарств. На научном языке она называется "линией разлома", а делают ее для того, чтобы таблетку можно было легко и ровно разделить пополам.

Как линия на таблетке помогает правильно делить дозу

Бывают случаи, когда врач назначает пациенту не целую таблетку, а только ее половину. Специальная линия посередине помогает разломать препарат так, чтобы обе части получились одинаковыми по размеру и количеству действующего вещества.

Почему дозировка лекарств зависит от веса человека

Врач Рават объясняет, что дозировка некоторых лекарств зависит от веса пациента. Например, если человеку весом 80 килограммов нужна доза 1000 мг, то пациенту с весом 40 килограммов достаточно всего 500 мг.

Если в аптеке нет нужной дозировки в 500 мг, человек может купить таблетку 1000 мг и с помощью линии четко разделить ее пополам.

Почему линия есть не на всех таблетках

Не все таблетки имеют разделительную линию посередине. Наличие линии зависит от типа лекарства, его состава и способа действия на организм. Многие препараты созданы так, что их нужно глотать только целиком.

Когда таблетки категорически нельзя ломать

Существует три основные причины, почему разделительную линию добавляют только в отдельных случаях:

  • Некоторые таблетки содержат слишком малое количество активного вещества, поэтому их нельзя делить.
  • Часть лекарств должна действовать в организме постепенно в течение дня, а если такую таблетку разломать, этот эффект исчезнет.
  • Многие препараты имеют специальную оболочку, которая помогает им правильно усваиваться в желудке, и ее разрушение может снизить эффективность лечения.

Об источнике: CNN-News18

CNN-News18 — новостной телеканал об Индии на английском языке. Владелец канала — индийская компания GBN, но ресурс имеет право на использование бренда CNN, поскольку 26 % акций компании принадлежит Time Warner. Канал ведет круглосуточное вещание, пишет Википедия.

