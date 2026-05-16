Почему снятся сны о выпадении зубов: ученые нашли неожиданное объяснение

Марина Иваненко
16 мая 2026, 15:07
Выпадение зубов во сне и ночной скрежет зубами оказались взаимосвязанными. Исследование показало, как мозг реагирует на физическую боль.
О чем снятся зубы
О чем снятся зубы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему сны о выпадении зубов видят миллионы людей
  • Почему сон о зубах может быть сигналом физического напряжения

Почти каждый человек видит похожие сны: опоздание на экзамен, побег от опасности или неподготовленность к выступлению. Однако одним из самых распространенных кошмаров является сон о том, что выпадают или гниют зубы. Как сообщают на ifl science, по статистике, с этим сталкивались около 40% людей, а более 8% видят такие сны регулярно.

Как раньше объясняли сон о зубах

Раньше люди пытались найти в этом сюжете мистический смысл. Например, в Древней Греции считали, что потеря зубов во сне означает выплату денежных долгов. В некоторых религиозных текстах это называли предупреждением о болезни или смерти родственника, а психолог Зигмунд Фрейд связывал такие сны с сексуальными проблемами.

Для ученых этот кошмар долго оставался загадкой. Обычно во сне человек видит то, что переживает в реальной жизни. Однако взрослые люди не теряют зубы каждый день, поэтому логического объяснения не было.

Как отмечает научный журнал Frontiers in Psychology, этот сон настолько известен, что его даже показали в популярном мультфильме "Мысли наизнанку" от Walt Disney как знак сильных переживаний.

Что выяснили ученые в ходе исследования

Ученые из Израиля провели исследование, в котором приняли участие 210 студентов. Участники отвечали на вопросы о своих снах, уровне стресса, а также о том, чувствуют ли они боль в челюсти или деснах после пробуждения.

Результаты исследования показали две важные вещи:

  • Стресс ни при чём. Сны о выпадении зубов вообще не связаны с тревожностью, депрессией или проблемами на работе или в личной жизни.
  • Дело в физической боли. Ученые обнаружили четкую связь между сюжетом сна и реальным напряжением во рту.

Почему мозг показывает такие кошмары

Оказалось, что мозг просто реагирует на физические ощущения. Когда человек ночью сильно сжимает челюсть или скрежещет зубами, даже если сам этого не замечает, мозг превращает этот дискомфорт в кошмар о выпадении зубов.

Поэтому такой сон является сигналом тела о физическом напряжении, а не мистическим пророчеством.

Ранее Главред рассказывал о том, что исследователи изучили самые популярные сны в мире и выяснили, почему многим людям снится выпадение зубов. Причина оказалась неожиданной.

Об источнике: IFLScience

IFLScience — это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных медиа для широкой аудитории, успешно сочетая серьезную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

