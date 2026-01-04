Укр
В Украине массово отчисляют студентов из университетов: в чем причина

Марина Фурман
4 января 2026, 15:10
В Раде ответили, почему студентов отчисляют из вузов.
Студентов начали массово отчислять из университетов - что произошло

В высших учебных заведениях Украины начали массово отчислять студентов за пропуски занятий. Все это происходит на фоне мобилизации, ведь многие мужчины призывного возраста поступают в вузы, чтобы получить отсрочку от военной службы. Об этом сообщает депутат Наталья Пипа в комментарии изданию NV, цитирует ТСН.

По ее словам, в 2024 году в предвысшие учебные заведения поступили рекордные 55 581 мужчин призывного возраста, а в 2025 году этот показатель снизился до 24 819, но он все еще остается высоким.

Она отметила, что в ВУЗах усилили контроль посещаемости, поэтому студентов, которые не появляются на парах, отчисляют.

"Всех тех студентов, которых не было на парах - отчисляли. И это продолжают делать дальше. Это действующий механизм. Служба имеет право проверять присутствие студентов на любом уровне обучения. Те, кто перешел туда не для обучения, а чтобы иметь отсрочку, лишаются этого", - сказала Пипа.

Когда закончится мобилизация в Украине - прогноз

С начала полномасштабного вторжения Украина находится одновременно в условиях военного положения и мобилизации. Даже после завершения войны и достижения мира потребность в мобилизационных мероприятиях не исчезнет. Такую позицию высказал военный эксперт Игорь Романенко.

Он отметил, что после прекращения активных боевых действий стране понадобится ориентировочно 300-500 тысяч военнослужащих для проведения ротаций, ведь значительная часть бойцов находится на фронте еще с 2014 года.

"У них происходит выгорание, потому что они на войне уже более 10 лет, а кто-то на фронте уже почти четыре года. Их нужно будет кем-то заменить. Без дальнейшей мобилизации не обойтись", - сказал Романенко.

Напомним, Верховная Рада приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации до 3 февраля следующего года. До этого времени в стране будут действовать действующие правила призыва, а военнообязанные, которые не имеют оснований для отсрочки или бронирования, могут получить повестку и быть призванными в армию.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию в Украине могут отменить после заключения мирного соглашения.

В конце 2025 года в Украине состоялся очередной комплекс важных изменений в сфере мобилизации, воинского учета и бронирования от мобилизации, которые существенно влияют на то, как граждане оформляют отсрочки, получают бронирование и сохраняют статус защищенных от призыва. Главред собрал основные изменения в мобилизации в Украине.

Об источнике: NV

NV - украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

