ГУР отплатило РФ за ракетные удары: на Кубани взорвали российских ракетчиков

КАМАЗ с личным составом 47-й ракетной бригады дистанционно взорвали.

https://glavred.info/war/gur-otplatilo-rf-za-raketnye-udary-na-kubani-vzorvali-rossiyskih-raketchikov-10729277.html Ссылка скопирована

Подрыв КАМАЗа в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

26 декабря в Краснодарском крае РФ произошел взрыв

Загорелся военный автомобиль КАМАЗ

Есть потери среди военных РФ

Утром 26 декабря в Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв. Объектом операции стали военнослужащие 47-й ракетной бригады ВС РФ. Об этом сообщило ГУР Украины.

Взрыв произошел около 07:40 на въезде к месту дислокации вражеского подразделения в городе Кореновск. В результате минно-взрывного поражения загорелся военный автомобиль КАМАЗ.

видео дня

На момент взрыва грузовик перевозил личный состав подразделения. По данным разведки, среди российских солдат есть потери.

В ГУР отметили, что именно это подразделение несет ответственность за массированные ракетные удары по территории Украины и военные преступления против мирного населения.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - говорится в сообщении.

Смотрите видео подрыва российских военных на Кубани:

Подрыв россиян на Кубани / Фото: скриншот

Какие объекты РФ являются приоритетными для ударов - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечал, что при планировании ударов Украина целенаправленно выбирает стратегически важные цели. Речь идет не только о чисто военных объектах, но и о ключевых экономических и научно-производственных центрах, которые формируют финансовые поступления в бюджет РФ и усиливают ее военный потенциал.

По словам эксперта, вывод таких узлов из строя снижает возможности Кремля финансировать войну, обеспечивать армию техникой и поддерживать стабильную работу оборонной промышленности.

Операции ГУР - новости по теме

Напомним, разведчики из подразделения ГУР МО "Призраки" 10-11 декабря нанесли точные удары по целям во временно оккупированном Крыму. Был уничтожен военно-транспортный самолет Ан-26 и две радиолокационные системы - 55Ж6М "Небо-М" и 64Н6Е.

Также в ночь на 21 декабря на российском аэродроме под Липецком уничтожены два истребителя Су-30 и Су-27. Самолеты были поражены в ангаре силами движения сопротивления после двухнедельной подготовки.

Как сообщал Главред, 1 января Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду разведки с успешной спецоперацией, которая сорвала план спецслужб РФ по его ликвидации. Россияне заказали убийство Капустина за $500 тыс., однако в результате многомесячной операции ГУР его жизнь сохранена, а заказчики и исполнители разоблачены.

Читайте также:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред