В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областях

Алексей Тесля
1 января 2026, 08:18
Опубликованные в соцсетях видеозаписи демонстрируют мощное задымление и яркое свечение над местом происшествия.
Под удар попал Ильский НПЗ / t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Атаковано нефтехранилище в городе Людиново Калужской области
  • Под удар также попал Ильский НПЗ

В новогоднюю ночь на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак.

Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

Подробности ударов по НПЗ в РФ

Как говорится в сообщениях российских источников, причиной инцидентов стали атаки беспилотников:

  • Информация о пожаре на нефтебазе в Людиново начала появляться в сети еще вечером 31 декабря — буквально за несколько минут до наступления нового года.
  • В свою очередь, удар по предприятию в Краснодарском крае области произошла уже 1 января.

Опубликованные в соцсетях видеозаписи демонстрируют мощное задымление и яркое свечение над местом происшествия, заметное издалека.

Под удар также попал Ильский НПЗ. На кадрах, распространяемых в сети, видно сильное зарево, освещающее ночной горизонт. Стоит отметить, что этот завод ранее уже не раз становился объектом атак беспилотных летательных аппаратов.

Эксперты об ударах вглубь РФ

Удары украинских беспилотников по объектам российской нефтепереработки привели к сбоям в обеспечении рынка топливом и стали причиной подорожания бензина на внутреннем рынке. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты отмечают, что возникшая нехватка топлива увеличит финансовую нагрузку как на бизнес, так и на граждан, а в перспективе может способствовать ускорению инфляции в стране.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

