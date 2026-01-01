В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областях

Главное:
- Атаковано нефтехранилище в городе Людиново Калужской области
- Под удар также попал Ильский НПЗ
В новогоднюю ночь на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак.
Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.
Подробности ударов по НПЗ в РФ
Как говорится в сообщениях российских источников, причиной инцидентов стали атаки беспилотников:
- Информация о пожаре на нефтебазе в Людиново начала появляться в сети еще вечером 31 декабря — буквально за несколько минут до наступления нового года.
- В свою очередь, удар по предприятию в Краснодарском крае области произошла уже 1 января.
Опубликованные в соцсетях видеозаписи демонстрируют мощное задымление и яркое свечение над местом происшествия, заметное издалека.
Под удар также попал Ильский НПЗ. На кадрах, распространяемых в сети, видно сильное зарево, освещающее ночной горизонт. Стоит отметить, что этот завод ранее уже не раз становился объектом атак беспилотных летательных аппаратов.
Смотрите видео: удары по НПЗ в РФ
Эксперты об ударах вглубь РФ
Удары украинских беспилотников по объектам российской нефтепереработки привели к сбоям в обеспечении рынка топливом и стали причиной подорожания бензина на внутреннем рынке. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты отмечают, что возникшая нехватка топлива увеличит финансовую нагрузку как на бизнес, так и на граждан, а в перспективе может способствовать ускорению инфляции в стране.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
