В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областях

Опубликованные в соцсетях видеозаписи демонстрируют мощное задымление и яркое свечение над местом происшествия.

Под удар попал Ильский НПЗ / t.me/exilenova_plus

Главное:

Атаковано нефтехранилище в городе Людиново Калужской области

Под удар также попал Ильский НПЗ

В новогоднюю ночь на территории России произошли возгорания сразу на двух промышленных объектах в результате атак.

Речь идет о нефтехранилище в городе Людиново Калужской области и нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильский Краснодарского края.

Подробности ударов по НПЗ в РФ

Как говорится в сообщениях российских источников, причиной инцидентов стали атаки беспилотников:

Информация о пожаре на нефтебазе в Людиново начала появляться в сети еще вечером 31 декабря — буквально за несколько минут до наступления нового года.

В свою очередь, удар по предприятию в Краснодарском крае области произошла уже 1 января.

Опубликованные в соцсетях видеозаписи демонстрируют мощное задымление и яркое свечение над местом происшествия, заметное издалека.

Под удар также попал Ильский НПЗ. На кадрах, распространяемых в сети, видно сильное зарево, освещающее ночной горизонт. Стоит отметить, что этот завод ранее уже не раз становился объектом атак беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите видео: удары по НПЗ в РФ

Эксперты об ударах вглубь РФ

Удары украинских беспилотников по объектам российской нефтепереработки привели к сбоям в обеспечении рынка топливом и стали причиной подорожания бензина на внутреннем рынке. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. Эксперты отмечают, что возникшая нехватка топлива увеличит финансовую нагрузку как на бизнес, так и на граждан, а в перспективе может способствовать ускорению инфляции в стране.

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

