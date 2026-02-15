Укр
Немцы никогда не ополаскивают посуду после моющего средства: в чем кроется причина

Дарья Пшеничник
15 февраля 2026, 17:21
В таком подходе есть логика, о которой стоит знать.
мытье посуды
Интересные бытовые привычки немцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новостей:

видео дня
  • В Германии не ополаскивают посуду, чтобы экономить дорогую воду
  • Моющие средства там безопасны и разлагаются без дополнительного смывания
  • Доверие к стандартам делает ополаскивание лишним этапом

В быту каждой страны есть привычки, которые могут удивить даже опытных путешественников. Одной из таких "культурных загадок" для украинцев часто становится немецкий способ мытья посуды.

То, что для нас выглядит как небрежность, в Германии считается вполне рациональной практикой - и имеет под собой несколько веских причин, пишет ТСН.

Вода - ресурс, за который платят дорого

В немецких домохозяйствах экономия воды — не просто пожелание, а привычка, сформированная годами. Тарифы на водоснабжение там значительно выше, чем в Украине, поэтому каждый литр имеет значение. Ополаскивание тарелок после мытья увеличивает расход воды почти вдвое, поэтому большинство немцев отказываются от этого этапа как от лишней роскоши.

Моющие средства созданы для "безводного" подхода

Еще один аргумент — химия. Многие немецкие средства для мытья посуды разработаны так, чтобы полностью разлагаться во время высыхания. Производители тестируют формулы на безопасность, поэтому остатки пены не считаются вредными. В результате ополаскивание становится не обязательным, а скорее привычкой, от которой легко отказаться.

Немцы доверяют стандартам

Немцы традиционно полагаются на качество собственных продуктов и строгие европейские нормы. Если на этикетке указано, что средство экологично и безопасно, — этого достаточно, чтобы не тратить лишнюю воду и время. В их логике дополнительное ополаскивание — это не забота, а расточительство.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

