Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

Что известно:
- Россию массово атакуют беспилотники
- Сообщалось о дронах над Брянской, Калужской, Тульской областями РФ
- Также под ударом оказалась Москва
Днем 15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. Собянин сообщил о 18 сбитых дронах.
Что известно об атаке на Москву
Сначала, около 15:00 по киевскому времени, мэр Москвы сообщал о первом сбитом беспилотнике. В итоге, по официальным данным, ПВО уничтожила не менее 14 беспилотников, летевших в направлении Москвы.
Собянин добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.
РИА Новости пишет, что в аэропорту "Домодедово" вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако впоследствии ограничения были сняты.
Атака на Брянскую область и другие регионы РФ
Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с самого утра регион находится под массированной атакой БПЛА, уже уничтожено 120 беспилотников.
Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 до 12:00 по киевскому времени ПВО врага сбила 102 украинских беспилотника над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом. Среди них - три, направленные на Москву.
Удары вглубь РФ - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 15 февраля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА горит резервуар с нефтепродуктами. Как заявили в оперштабе региона, он находится в поселке Волна Темрюкского района. Традиционно причиной пожара назвали "падение обломков".
Напомним, Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.
Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.
Об источнике: Министерство обороны России
Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.
