Москва под массированным налетом дронов: что известно об мощной атаке

В РФ сообщают о работе ПВО над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом.

Массированная атака дронами по РФ - под ударом Москва и ряд регионов РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, росСМИ

Что известно:

Россию массово атакуют беспилотники

Сообщалось о дронах над Брянской, Калужской, Тульской областями РФ

Также под ударом оказалась Москва

Днем 15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. Собянин сообщил о 18 сбитых дронах.

Что известно об атаке на Москву

Сначала, около 15:00 по киевскому времени, мэр Москвы сообщал о первом сбитом беспилотнике. В итоге, по официальным данным, ПВО уничтожила не менее 14 беспилотников, летевших в направлении Москвы.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

РИА Новости пишет, что в аэропорту "Домодедово" вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, однако впоследствии ограничения были сняты.

Атака на Брянскую область и другие регионы РФ

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с самого утра регион находится под массированной атакой БПЛА, уже уничтожено 120 беспилотников.

Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 до 12:00 по киевскому времени ПВО врага сбила 102 украинских беспилотника над Брянской, Калужской, Тульской областями и Московским регионом. Среди них - три, направленные на Москву.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 15 февраля в стране-агрессоре России прогремели взрывы. В Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА горит резервуар с нефтепродуктами. Как заявили в оперштабе региона, он находится в поселке Волна Темрюкского района. Традиционно причиной пожара назвали "падение обломков".

Напомним, Силы обороны Украины в течение января 2026 года нанесли серию успешных ударов по стратегическому полигону "Капустин Яр" в Астраханской области РФ.

Ранее украинские воины впервые в истории поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" непосредственно на территории РФ - в Белгородской области.

