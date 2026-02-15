Не просто омлет: рецепт шикарного завтрака из двух яиц за 5 минут

На завтрак всегда можно приготовить яичницу. Но если это классическое блюдо надоело, а на приготовление есть только 5 минут, можно сделать крутой омлет с тунцом.
Главред узнал, что для вкусного завтрака по рецепту украинской блогерши Анны из TikTok нужно приложить минимум усилий.
Омлет с тунцом - рецепт
Ингредиенты
- Яйца 2 шт.
- Консервированный тунец в собственном соку 70 г
- Помидоры черри 2-3 шт.
- Кукуруза 50 г
- Сулугуни или моцарелла 20 г
- Зелень
- Масло для жарки 1 ч. л.
Яйца разбиваем в миску, добавляем специи, зелень по вкусу и тунец. Взбиваем яйца и выливаем на смазанную маслом сковороду.
На одну часть омлета выкладываем нарезанные помидоры и кукурузу, посыпаем все натертым сыром. Когда омлет будет готов, складываем его пополам.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить белковый завтрак за 5 минут:
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
