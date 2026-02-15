Не просто омлет: рецепт шикарного завтрака из двух яиц за 5 минут

Рецепт сытного белкового завтрака с тунцом.

Рецепт небанального омлета / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

На завтрак всегда можно приготовить яичницу. Но если это классическое блюдо надоело, а на приготовление есть только 5 минут, можно сделать крутой омлет с тунцом.

Главред узнал, что для вкусного завтрака по рецепту украинской блогерши Анны из TikTok нужно приложить минимум усилий.

Омлет с тунцом - рецепт

Ингредиенты

Яйца 2 шт.

Консервированный тунец в собственном соку 70 г

Помидоры черри 2-3 шт.

Кукуруза 50 г

Сулугуни или моцарелла 20 г

Зелень

Масло для жарки 1 ч. л.

Яйца разбиваем в миску, добавляем специи, зелень по вкусу и тунец. Взбиваем яйца и выливаем на смазанную маслом сковороду.

На одну часть омлета выкладываем нарезанные помидоры и кукурузу, посыпаем все натертым сыром. Когда омлет будет готов, складываем его пополам.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

