Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готово

Хозяйки часто ищут, что же такого быстрого приготовить на завтрак, чтобы удивить всю семью. Предлагаем рецепт итальянской фритаты, которая готовится быстро, а сытой будет вся семья. Сочетание овощей, сыра и яиц понравится даже детям.
Кстати, используйте сковороду, подходящую для использования в духовке, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Фритата – рецепт
Ингредиенты:
- бекон – 120 г;
- перец сладкий – 1 шт.;
- зеленый лук – 4-5 шт.;
- спаржевая фасоль – 100 г;
- яйца – 7 шт.;
- пармезан – 100 г;
- моцарелла мягкая – 1 шт.;
- соль, перец;
- базилик свежий – 2-3 веточки
Нарежьте бекон на кусочки и обжарьте на сковороде.
Сладкий перец нарежьте на полоски, отправьте в сковороду и жарьте пять минут.
Теперь добавьте спаржевую фасоль, нарезанный зеленый лук, базилик и держите на огне еще две минуты.
Яйца взбейте, добавьте к ним соль, перец и натертый пармезан.
Влейте яичную смесь к овощам, сверху разложите нарезанную моцареллу.
Посыпьте все пармезаном и поставьте блюдо в духовку на пятнадцать минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить фритату:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
