Божественный завтрак за считанные минуты - раз и готово

Рецепт быстрого и полезного завтрака из яиц.

Хозяйки часто ищут, что же такого быстрого приготовить на завтрак, чтобы удивить всю семью. Предлагаем рецепт итальянской фритаты, которая готовится быстро, а сытой будет вся семья. Сочетание овощей, сыра и яиц понравится даже детям.

Кстати, используйте сковороду, подходящую для использования в духовке.

Фритата – рецепт

Ингредиенты:

бекон – 120 г;

перец сладкий – 1 шт.;

зеленый лук – 4-5 шт.;

спаржевая фасоль – 100 г;

яйца – 7 шт.;

пармезан – 100 г;

моцарелла мягкая – 1 шт.;

соль, перец;

базилик свежий – 2-3 веточки

Нарежьте бекон на кусочки и обжарьте на сковороде.

Сладкий перец нарежьте на полоски, отправьте в сковороду и жарьте пять минут.

Теперь добавьте спаржевую фасоль, нарезанный зеленый лук, базилик и держите на огне еще две минуты.

Яйца взбейте, добавьте к ним соль, перец и натертый пармезан.

Влейте яичную смесь к овощам, сверху разложите нарезанную моцареллу.

Посыпьте все пармезаном и поставьте блюдо в духовку на пятнадцать минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!

