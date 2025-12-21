Укр
Страны Европы готовы направить войска в Украину: генсек НАТО Рютте сделал заявление

Инна Ковенько
21 декабря 2025, 18:05
Рютте назвал текущий период самым опасным со времен Второй мировой войны.
Страны Европы готовы направить войска в Украину
Страны Европы готовы направить войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, twitter.com/USNATO

Что известно:

  • Несколько стран ЕС готовы направить свои войска в Украину для поддержания мира или реагирования на новую агрессию РФ
  • Сейчас идет разработка структуры этой Коалиции желающих

Некоторые европейские страны выразили готовность отправить войска в Украину для сохранения мира, а также если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение.

Детали и нюансы размещения пока согласовываются. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос о том, действительно ли другая страна должна направлять войска в Украину, если РФ снова нападет после прекращения огня.

видео дня

По его словам, Путин должен осознать, что новая агрессия станет для него фатальной. Рютте очертил три уровня сдерживания.

Первый уровень - Вооруженные силы Украины. Они уже демонстрируют невероятные возможности, но должны оставаться готовыми защищать государство как после войны, так и в условиях длительного перемирия.

Второй уровень - "Коалиция желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания при участии Германии и других партнеров. Она должна обеспечить дополнительную поддержку ВСУ, чтобы исключить новое нападение России.

Третий уровень - США. Сейчас союзники вместе с Украиной работают над тем, чтобы объединить потенциал украинской армии, ресурсы "коалиции желающих" и американский вклад в единую систему сдерживания.

"Сейчас мы работаем над конкретикой того, как должна быть структурирована эта "коалиция желающих": как будет выглядеть развертывание? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и тому подобное? Все эти элементы сейчас прорабатываются", - отметил Рютте.

Что может заставить Путина остановить войну - мнение эксперта

Как писал Главред, военный преступник Путин настроен любой ценой усилить давление на Украину и действует не с позиций рационального расчета. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что решающим фактором может стать физическое истощение самого Путина. Когда он придет к выводу, что дальнейшие боевые действия не имеют перспектив и не принесут желаемого результата, тогда может появиться приказ остановить войну.

"Когда он устанет воевать, когда будет готов махнуть на все рукой, сказать: "К черту все, давайте останавливаться". Или, как вариант, Путин остановится, когда деньги будут стремительно заканчиваться в России, и в бюджете их реально не будет хватать, и он это поймет сам", - спрогнозировал он.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Кроме того, сообщалось, что после месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

О персоне: Марк Рютте

Марк Рютте (нид. Mark Rutte; род. 14 февраля 1967, Гаага, Нидерланды) - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 год. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года, пишет Википедия.

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

