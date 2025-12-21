Укр
Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

Дарья Пшеничник
21 декабря 2025, 09:57обновлено 21 декабря, 10:37
Марко Рубио может вернуться за стол переговоров с представителями Кремля.
Марко Рубио, переговоры
Какими будут следующие переговоры по миру / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Основное:

  • Переговоры между США и РФ в Майами продолжаются
  • Встречи продолжатся в воскресенье, 21 декабря
  • Украинская сторона в процесс не вовлечена

В Майами продолжаются консультации между российской и американской делегациями. По данным Reuters, к процессу может присоединиться государственный секретарь США Марко Рубио.

Переговоры запланированы и на воскресенье, 21 декабря, что свидетельствует о намерении сторон продолжать поиск формулы мира.

В то же время участие украинских представителей в этих переговорах пока не рассматривается. Российский источник сообщил агентству, что любые контакты между Дмитриевым и украинской стороной исключены.

Мирный план США - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

Он подчеркнул, что в "Минске" всегда первым пунктом было прекращение огня, но нам почему-то постоянно навязывали выборы, 5-й пункт.

"Все это какие-то фантастические пункты, потому что большинство представителей западной дипломатии к реальности не готовы. Некоторые на нашей стороне, и это нам помогает, но это точно не окружение Трампа", - говорит эксперт.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные штаты предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, США и России на уровне советников по национальной безопасности (NSA). Киев эту идею поддерживает.

Зеленский также говорил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

Кроме того, сообщалось, что после месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

война в Украине мирное урегулирование Марко Рубио мирные переговоры Мирный план Трампа
