Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

Инна Ковенько
19 декабря 2025, 17:49
123
Украина усвоила урок о том, что замороженные линии мало что значат без их соблюдения.
Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски
Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов/ Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 28 ОМБР, УНИАН

Что сказал Кулеба:

  • Примет ли Россия соглашение, в котором многие ее требования удовлетворяются лишь номинально на бумаге, частично или условно
  • Выполнение договоренностей должно обеспечиваться так, чтобы активно блокировать действия, а не просто наказывать за них постфактум

После месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

В колонке для The Washington Post экс-министр Дмитрий Кулеба отметил, что главным вызовом остается не территория, а гарантии выполнения договоренностей, ведь без них перемирие может стать лишь паузой перед новой агрессией России.

видео дня

"Наконец наступает ясность, но еще не время для эйфории. Хотя новости свидетельствуют, что остаются нерешенными только вопросы территории, красные линии Украины не видны на картах. Горькая недавняя история научила, что важно не то, где проведены линии прекращения огня, а то, что происходит потом", - предостерегает Кулеба.

Он рассуждает, что если США действительно готовы предложить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, тогда президент Владимир Зеленский одержал значительную победу.

Он отмечает, что это то, к чему Киев стремился с 1991 года, когда получил независимость от Москвы, и то, что его западные партнеры постоянно отказывались предоставлять.

По его словам, Украина давно потеряла веру в различные политические гарантии безопасности, которые ей предлагали, поскольку большинство из которых Запад не выполнил.

Он добавляет, что наконец Киев может получить шанс увидеть, будут ли юридически обязательные гарантии выполнять более надежно.

Что изменилось в позиции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский тоже изменил свою позицию и теперь сигнализирует о готовности рассматривать болезненные компромиссы, которые в начале полномасштабного вторжения были бы политически и стратегически немыслимы, включая предложения, которые затрагивают самое чувствительное из всех вопросов: территорию.

Однако главный вопрос этих переговоров заключается не только в том, сможет ли Украина уступить Донбасс.

"Вопрос в том, что будет дальше. Что помешает России превратить "прекращение огня" в средство завершения дела?", - задался вопросом экс-министр и добавил, что это не просто теоретический вопрос. Украина вынесла несколько суровых уроков в 2015 году, которые сделали ее осторожной.

Кулеба напомнил, что второе Минское соглашение предусматривало прекращение огня 15 февраля. Но бои продолжались, а российские войска наступали на Дебальцево. Только после падения города и отступления ВСУ 18 февраля перемирие реально заработало.

Экс-министр добавляет, что на практике это было дипломатическое прикрытие для России, чтобы захватить нужные территории, прежде чем линия фронта застынет.

Хуже того, несмотря на нарушения со стороны РФ, Германия и Франция вместо того чтобы объявить о провале переговоров, требовали от Украины выполнения соглашения.

"Украина справедливо опасается повторения этой динамики. Если ВСУ уйдут из определенных районов, что физически помешает РФ занять освободившуюся территорию под любым предлогом?" - задался вопросом Кулеба.

Он считает, что даже если США и Европа угрожают последствиями за такие нарушения, все понимают мрачную асимметрию: санкции могут быть восстановлены, поставки оружия могут быть ускорены, дипломатическая изоляция может усилиться, и могут быть опубликованы заявления с осуждением.

"Но ни одна западная армия не станет штурмовать город на Донбассе, чтобы вытеснить российские войска постфактум", - констатировал дипломат.

Долгосрочное прекращение огня зависит от двух ключевых вопросов

Во-первых, согласится ли Россия на соглашение, где ее требования выполняются лишь частично или номинально.

Бывший министр предполагает, что такое возможно только, если Россию "загонят в угол".

При этом, как отметил Кулеба, прекращение огня, которое снижает непосредственные расходы РФ, сохраняя при этом возможность эскалации в будущем, для российского диктатора Владимира Путина это не уступка, а его стратегия.

Во-вторых, как обеспечить выполнение договоренностей так, чтобы блокировать нарушения, а не только наказывать их постфактум.

"Если ответ будет только "мы ответим", то от Украины требуют обменять территорию на обещания - и поверить, что РФ не будет проверять эти обещания на прочность. У Украины больше нет доверия", - констатировал Кулеба.

Он напомнил, что перемирие, которое просто переводит поле боя в более медленный и грязный режим, с продолжающимися российскими провокациями, ползучей аннексией, актами саботажа и попытками политической дестабилизации вовсе не является значимым перемирием.

"То, что мы наблюдаем - это действительно первая серьезная попытка после полномасштабного вторжения достичь перемирия. Перемирие не означает конец войны. Эта война закончится только тогда, когда Путин признает, что Украина потеряна для России... До тех пор любая пауза - это всего лишь пауза", - отметил Кулеба.

В то же время дипломат призывает оставаться оптимистами, но избегать эйфории. Ведь именно на финальном этапе переговоров концентрируются риски и разрушаются иллюзии.

Какова позиция России относительно мирных переговоров - мнение эксперта

Политический аналитик Виталий Кулик считает, что Владимиру Путину выгодно поддерживать переговорный формат, поскольку он стремится направить процесс к результату, который отвечает интересам Кремля.

По словам эксперта, главная цель России - достичь признания себя сверхдержавой и заставить Запад вести содержательный диалог о новом глобальном устройстве. "Вопрос Украины в этом контексте не является ключевым", - отмечает Кулик, подчеркивая, что нынешние переговоры касаются скорее формирования нового мирового порядка, чем непосредственно войны.

Эксперт добавляет, что именно поэтому Россия стремится избегать конкретных договоренностей по Украине, затягивая процесс и сохраняя пространство для стратегического маневра, в частности в отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты готовят новый пакет ограничительных мер против российского энергетического сектора, намереваясь усилить давление в случае, если Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отдельно канцлер Германии обратился к России с призывом объявить рождественское перемирие, однако в Кремле это предложение отклонили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании Москвы поддерживать такую инициативу.

Комментируя предложение немецкого канцлера о рождественском перемирии и отказ Кремля, политолог Владимир Фесенко отметил, что такая позиция Кремля обусловлена эгоистическим подходом и стремлением навязать собственные условия. По его мнению, в ближайшее время в переговорах возможна пауза, поскольку Украина не поддается внешнему давлению.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The Washington Post

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Кулеба мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:23Украина
За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критические

18:48Украина
Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

18:07Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл детали

Последние новости

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

Реклама
18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

17:57

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

17:55

"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

17:53

Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

17:49

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

17:27

Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

17:24

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие более 30 лет

16:51

Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

16:49

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

Реклама
16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:16

Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символВидео

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

Реклама
12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять