Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

Украина усвоила урок о том, что замороженные линии мало что значат без их соблюдения.

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов/ Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 28 ОМБР, УНИАН

Что сказал Кулеба:

Примет ли Россия соглашение, в котором многие ее требования удовлетворяются лишь номинально на бумаге, частично или условно

Выполнение договоренностей должно обеспечиваться так, чтобы активно блокировать действия, а не просто наказывать за них постфактум

После месяцев безрезультатных переговоров дискуссия по завершению войны в Украине переходит от абстрактных рамок к конкретным компромиссам.

В колонке для The Washington Post экс-министр Дмитрий Кулеба отметил, что главным вызовом остается не территория, а гарантии выполнения договоренностей, ведь без них перемирие может стать лишь паузой перед новой агрессией России.

"Наконец наступает ясность, но еще не время для эйфории. Хотя новости свидетельствуют, что остаются нерешенными только вопросы территории, красные линии Украины не видны на картах. Горькая недавняя история научила, что важно не то, где проведены линии прекращения огня, а то, что происходит потом", - предостерегает Кулеба.

Он рассуждает, что если США действительно готовы предложить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, тогда президент Владимир Зеленский одержал значительную победу.

Он отмечает, что это то, к чему Киев стремился с 1991 года, когда получил независимость от Москвы, и то, что его западные партнеры постоянно отказывались предоставлять.

По его словам, Украина давно потеряла веру в различные политические гарантии безопасности, которые ей предлагали, поскольку большинство из которых Запад не выполнил.

Он добавляет, что наконец Киев может получить шанс увидеть, будут ли юридически обязательные гарантии выполнять более надежно.

Что изменилось в позиции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский тоже изменил свою позицию и теперь сигнализирует о готовности рассматривать болезненные компромиссы, которые в начале полномасштабного вторжения были бы политически и стратегически немыслимы, включая предложения, которые затрагивают самое чувствительное из всех вопросов: территорию.

Однако главный вопрос этих переговоров заключается не только в том, сможет ли Украина уступить Донбасс.

"Вопрос в том, что будет дальше. Что помешает России превратить "прекращение огня" в средство завершения дела?", - задался вопросом экс-министр и добавил, что это не просто теоретический вопрос. Украина вынесла несколько суровых уроков в 2015 году, которые сделали ее осторожной.

Кулеба напомнил, что второе Минское соглашение предусматривало прекращение огня 15 февраля. Но бои продолжались, а российские войска наступали на Дебальцево. Только после падения города и отступления ВСУ 18 февраля перемирие реально заработало.

Экс-министр добавляет, что на практике это было дипломатическое прикрытие для России, чтобы захватить нужные территории, прежде чем линия фронта застынет.

Хуже того, несмотря на нарушения со стороны РФ, Германия и Франция вместо того чтобы объявить о провале переговоров, требовали от Украины выполнения соглашения.

"Украина справедливо опасается повторения этой динамики. Если ВСУ уйдут из определенных районов, что физически помешает РФ занять освободившуюся территорию под любым предлогом?" - задался вопросом Кулеба.

Он считает, что даже если США и Европа угрожают последствиями за такие нарушения, все понимают мрачную асимметрию: санкции могут быть восстановлены, поставки оружия могут быть ускорены, дипломатическая изоляция может усилиться, и могут быть опубликованы заявления с осуждением.

"Но ни одна западная армия не станет штурмовать город на Донбассе, чтобы вытеснить российские войска постфактум", - констатировал дипломат.

Долгосрочное прекращение огня зависит от двух ключевых вопросов

Во-первых, согласится ли Россия на соглашение, где ее требования выполняются лишь частично или номинально.

Бывший министр предполагает, что такое возможно только, если Россию "загонят в угол".

При этом, как отметил Кулеба, прекращение огня, которое снижает непосредственные расходы РФ, сохраняя при этом возможность эскалации в будущем, для российского диктатора Владимира Путина это не уступка, а его стратегия.

Во-вторых, как обеспечить выполнение договоренностей так, чтобы блокировать нарушения, а не только наказывать их постфактум.

"Если ответ будет только "мы ответим", то от Украины требуют обменять территорию на обещания - и поверить, что РФ не будет проверять эти обещания на прочность. У Украины больше нет доверия", - констатировал Кулеба.

Он напомнил, что перемирие, которое просто переводит поле боя в более медленный и грязный режим, с продолжающимися российскими провокациями, ползучей аннексией, актами саботажа и попытками политической дестабилизации вовсе не является значимым перемирием.

"То, что мы наблюдаем - это действительно первая серьезная попытка после полномасштабного вторжения достичь перемирия. Перемирие не означает конец войны. Эта война закончится только тогда, когда Путин признает, что Украина потеряна для России... До тех пор любая пауза - это всего лишь пауза", - отметил Кулеба.

В то же время дипломат призывает оставаться оптимистами, но избегать эйфории. Ведь именно на финальном этапе переговоров концентрируются риски и разрушаются иллюзии.

Какова позиция России относительно мирных переговоров - мнение эксперта

Политический аналитик Виталий Кулик считает, что Владимиру Путину выгодно поддерживать переговорный формат, поскольку он стремится направить процесс к результату, который отвечает интересам Кремля.

По словам эксперта, главная цель России - достичь признания себя сверхдержавой и заставить Запад вести содержательный диалог о новом глобальном устройстве. "Вопрос Украины в этом контексте не является ключевым", - отмечает Кулик, подчеркивая, что нынешние переговоры касаются скорее формирования нового мирового порядка, чем непосредственно войны.

Эксперт добавляет, что именно поэтому Россия стремится избегать конкретных договоренностей по Украине, затягивая процесс и сохраняя пространство для стратегического маневра, в частности в отношениях с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты готовят новый пакет ограничительных мер против российского энергетического сектора, намереваясь усилить давление в случае, если Владимир Путин откажется от мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Отдельно канцлер Германии обратился к России с призывом объявить рождественское перемирие, однако в Кремле это предложение отклонили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании Москвы поддерживать такую инициативу.

Комментируя предложение немецкого канцлера о рождественском перемирии и отказ Кремля, политолог Владимир Фесенко отметил, что такая позиция Кремля обусловлена эгоистическим подходом и стремлением навязать собственные условия. По его мнению, в ближайшее время в переговорах возможна пауза, поскольку Украина не поддается внешнему давлению.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

