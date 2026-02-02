РФ пытается прорвать оборону на границе: полковник назвал два направления

Оккупанты не отказываются от намерений создать "зону контроля" вдоль линии границы, говорит Виктор Трегубов.

https://glavred.info/ukraine/rf-pytaetsya-prorvat-oboronu-na-granice-polkovnik-nazval-dva-napravleniya-10737365.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр

Главное:

Подразделения РФ пытаются проверить устойчивость обороны ВСУ

Оккупанты не отказываются от намерений создать "зону контроля"

На границе Харьковской и Сумской областей российские подразделения пытаются проверить устойчивость обороны украинских военных, стремясь сформировать контролируемую зону вдоль государственной границы.

Как сообщил в телеефире спикер Объединенных сил подполковник Виктор Трегубов, на границе продолжается "аккуратная пальпация", прощупывание линии обороны на предмет слабых мест.

видео дня

По словам украинского офицера, оккупанты не отказываются от намерений создать "зону контроля" вдоль линии границы.

"У них вообще задача стояла создать зону контроля глубиной до 30 километров. Это абсолютно невыполнимо, но они пытаются создать хотя бы глубиной где-то километр, хотя бы где-то зайти на территорию Украины, и просто закрепляться. Это удалось сделать в поселке Грабовском, например. Яркий пример. Но дальше они, несмотря на попытку идти дальше на поселок Рясное, так и не смогли этого сделать", - рассказал спикер Объединенных сил.

/ Инфографика: Главред

Он добавил, что на ход боевых действий также влияет погода. Так, например, морозы парализуют БПЛА.

"На сильных морозах перемерзает оптоволокно. Сильно не полетаешь именно на беспилотниках на оптоволокне, потому что очень хрупким становится именно тот кабель, который к ним тянется. А если говорить о коптерах, то у них обмерзают лопасти, роторы. Он либо не взлетит, либо взлетит и упадет. Эти сложности касаются обеих сторон", - отметил Трегубов.

Ситуация на Сумщине: данные ГПСУ

На северо-востоке Украины российские войска пытаются заходить на территорию страны небольшими пехотными подразделениями. Однако такие попытки оказываются безуспешными и приводят к значительным потерям среди нападающих. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального информационного марафона.

Ситуация на границе: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред