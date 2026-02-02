Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

Вы узнаете:
На карте Ровенской области есть город, который в течение 54 лет был живым монументом советской военной машине. Его название не чествовало партийного лидера или революционера, а прославляло всю армию СССР. Речь идет о Радивилове, который долгое время был известен как Красноармейск.
Откуда происходит историческое название города
История Радивилова уходит корнями в XVI век, когда появилось первое письменное упоминание о поселении, пишет Радивиловский городской совет. Своим названием город обязан легендарному магнатскому роду Радзивилов. Эти аристократы были одними из самых влиятельных людей в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой.
Благодаря своему расположению на границе Волыни и Галичины, Радивилов веками играл роль стратегического пограничного пункта и важного торгового центра. Он видел смену империй - от польской короны до Российской империи, но его название оставалось неизменным вплоть до середины XX века.
Как Радивилов стал Красноармейском
Кардинальные изменения пришли в 1939 году, когда запад Украины был присоединен к СССР. Советская власть сразу взялась за идеологическую зачистку топонимов, и старинный Радивилов стал Красноармейском.
Это решение имело пропагандистскую цель — подчеркнуть роль Красной армии как "освободительной силы". Новое название не имело никакой связи с местной историей или культурой и стало символом идеологической маркировки территорий.
Когда город вернул историческое название
В статусе Красноармейска город просуществовал более полувека. В течение всего советского периода это название фигурировало в документах и на картах. Только с распадом Советского Союза появилась возможность отбросить идеологические наслоения.
Стоит заметить, что жители города смогли вернуть историческое название значительно раньше основной волны декоммунизации. Уже в 1993 году Верховная Рада Украины официально переименовала Красноармейск в Радивилов.
