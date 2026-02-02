Укр
Более полувека назывался в честь Красной армии - что это за город Украины

Руслана Заклинская
2 февраля 2026, 12:46
Город назвали не в честь вождя или революционера, а в честь всей военной структуры.
Радивилов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какой город в Ровенской области когда-то называли Красноармейск
  • Откуда происходит историческое название города
  • Сколько времени город носил название Красноармейск

На карте Ровенской области есть город, который в течение 54 лет был живым монументом советской военной машине. Его название не чествовало партийного лидера или революционера, а прославляло всю армию СССР. Речь идет о Радивилове, который долгое время был известен как Красноармейск.

Главред узнал историю города Радивилов.

Откуда происходит историческое название города

История Радивилова уходит корнями в XVI век, когда появилось первое письменное упоминание о поселении, пишет Радивиловский городской совет. Своим названием город обязан легендарному магнатскому роду Радзивилов. Эти аристократы были одними из самых влиятельных людей в Великом княжестве Литовском и Речи Посполитой.

Благодаря своему расположению на границе Волыни и Галичины, Радивилов веками играл роль стратегического пограничного пункта и важного торгового центра. Он видел смену империй - от польской короны до Российской империи, но его название оставалось неизменным вплоть до середины XX века.

Как Радивилов стал Красноармейском

Кардинальные изменения пришли в 1939 году, когда запад Украины был присоединен к СССР. Советская власть сразу взялась за идеологическую зачистку топонимов, и старинный Радивилов стал Красноармейском.

Это решение имело пропагандистскую цель — подчеркнуть роль Красной армии как "освободительной силы". Новое название не имело никакой связи с местной историей или культурой и стало символом идеологической маркировки территорий.

Смотрите видео вида города с высоты птичьего полета:

Когда город вернул историческое название

В статусе Красноармейска город просуществовал более полувека. В течение всего советского периода это название фигурировало в документах и на картах. Только с распадом Советского Союза появилась возможность отбросить идеологические наслоения.

Стоит заметить, что жители города смогли вернуть историческое название значительно раньше основной волны декоммунизации. Уже в 1993 году Верховная Рада Украины официально переименовала Красноармейск в Радивилов.

Об источнике: Радивиловский городской совет

Радивиловский городской совет - представительный орган местного самоуправления в городе Радивилов Ровенской области (Дубенский район). Он осуществляет управление и развитие территориальной общины, реализует местную политику и обеспечивает реализацию прав и свобод жителей.

Ровенская область История Украины культура
Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город Украины

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильно

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 2 февраля (обновляется)

