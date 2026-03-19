'Покровск потерян': эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

Главное из заявления эксперта:
- Оккупанты в течение весны захватят Покровск
- Город выполнил свою задачу по сдерживанию армии РФ
- Сейчас стоит говорить о Добропольском направлении и угрозах для Доброполья
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, изменится ли ситуация для Покровска и Покровского направления после почти полного освобождения Днепропетровщины.
Он отметил, что Покровск почти полностью захвачен. Но город выполнил свою задачу по торможению и истощению российских войск.
"Давайте будем реалистами и не будем обманывать себя иллюзиями: российские оккупанты в течение весны захватят полностью и город, и всю Покровско-Мирноградскую агломерацию", — подчеркнул эксперт в интервью Главреду.
Коваленко добавил, что сейчас стоит говорить не о Покровске и Мирнограде, а о Добропольском направлении и угрозах для Доброполья.
По его словам, в настоящее время продолжаются боевые действия вблизи Гришино — как на правом берегу реки Гришинка, так и в самом селе. Далее — Новоалександровка, Шевченко, Мирное.
"Россияне продолжают тормозить вблизи Удачного и Котлиного, но, тем не менее, у них есть тактические продвижения. Далее – весь южный фланг Славянско-Краматорского плацдарма. Основные для россиян зоны торможения на западном фланге, на Добропольском направлении – это Белицкое, Доброполье, Белозерское, а на Константиновском и в перспективе на Дружковском направлениях – это Константиновка, Дружковка и Краматорск", – подчеркнул он.
Обозреватель подчеркнул, что Покровск уже потерян, поэтому Днепропетровщина — это отдельная тема. Ведь продвижение россиян по Днепропетровской области могло рассматриваться именно как путь к захвату Покровска год назад.
"Сейчас Днепропетровская область рассматривается противником, во-первых, как элемент будущего наступления на Запорожье, то есть формирования плацдарма в районе поселка Покровское по трассе Н-15. А, во-вторых, как инструмент для сохранения контроля над ситуацией на Новопавловском направлении, где сконцентрировано значительное количество российских сил и средств, которые не могут просто стоять на месте", — подытожил Коваленко.
Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. В частности, Россия планирует призыв еще 409 тысяч военных.
Также известно, что Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск.
Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.
Читайте также:
- Силы обороны сорвали планы Кремля по наступлению — Зеленский назвал детали
- ВСУ могут выйти за административные границы ключевой области и начать зачистку — эксперт
- Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности
О личности: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
