"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

Мария Николишин
19 марта 2026, 11:54
Коваленко подчеркнул, что не стоит питать ложных надежд.
Ситуация в Покровске / коллаж: Главред, фото: deepstatemap, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

  • Оккупанты в течение весны захватят Покровск
  • Город выполнил свою задачу по сдерживанию армии РФ
  • Сейчас стоит говорить о Добропольском направлении и угрозах для Доброполья

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, изменится ли ситуация для Покровска и Покровского направления после почти полного освобождения Днепропетровщины.

Он отметил, что Покровск почти полностью захвачен. Но город выполнил свою задачу по торможению и истощению российских войск.

"Давайте будем реалистами и не будем обманывать себя иллюзиями: российские оккупанты в течение весны захватят полностью и город, и всю Покровско-Мирноградскую агломерацию", — подчеркнул эксперт в интервью Главреду.

Коваленко добавил, что сейчас стоит говорить не о Покровске и Мирнограде, а о Добропольском направлении и угрозах для Доброполья.

Покровск / Инфографика: Главред

По его словам, в настоящее время продолжаются боевые действия вблизи Гришино — как на правом берегу реки Гришинка, так и в самом селе. Далее — Новоалександровка, Шевченко, Мирное.

"Россияне продолжают тормозить вблизи Удачного и Котлиного, но, тем не менее, у них есть тактические продвижения. Далее – весь южный фланг Славянско-Краматорского плацдарма. Основные для россиян зоны торможения на западном фланге, на Добропольском направлении – это Белицкое, Доброполье, Белозерское, а на Константиновском и в перспективе на Дружковском направлениях – это Константиновка, Дружковка и Краматорск", – подчеркнул он.

Обозреватель подчеркнул, что Покровск уже потерян, поэтому Днепропетровщина — это отдельная тема. Ведь продвижение россиян по Днепропетровской области могло рассматриваться именно как путь к захвату Покровска год назад.

"Сейчас Днепропетровская область рассматривается противником, во-первых, как элемент будущего наступления на Запорожье, то есть формирования плацдарма в районе поселка Покровское по трассе Н-15. А, во-вторых, как инструмент для сохранения контроля над ситуацией на Новопавловском направлении, где сконцентрировано значительное количество российских сил и средств, которые не могут просто стоять на месте", — подытожил Коваленко.

Ситуация на фронте – последние новости Украины

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. В частности, Россия планирует призыв еще 409 тысяч военных.

Также известно, что Силы обороны Украины провели наступательную операцию под Степногорском, в результате которой были заняты ключевые позиции российских оккупационных войск.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал, что российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.

О личности: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Днепропетровская область Александр Коваленко Покровск новости Украины война России и Украины Фронт
