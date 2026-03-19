Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

Известно, что возле здания "Алмаз-Антей" много полиции.

https://glavred.info/front/drony-doleteli-do-kryma-atakovano-predpriyatie-po-remontu-pvo-podrobnosti-10750142.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали предприятие РФ в Крыму

Кратко:

Ночью дроны атаковали оккупированный Крым

Под удар попало предприятие "Алмаз-Антей"

На здание упало не менее пяти БпЛА

В ночь на 19 марта неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Крым. Местные жители слышали множество взрывов. В частности, в Севастополе под удар попало предприятие "Алмаз-Антей". Об этом сообщает канал "Крымский ветер".

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости. видео дня

Известно, что концерн "Алмаз-Антей" представляет собой производственно-техническую базу по обслуживанию и ремонту комплексов ПВО. Он обеспечивает боеготовность техники ПВО, удовлетворяя потребности Черноморского флота РФ, и функционирует с 2016 года.

По словам местных жителей, на здание упало не менее пяти БпЛА. Половина здания разрушена.

Также отмечается, что возле жилых домов, расположенных рядом со зданием "Алмаз-Антей", много полиции, дежурит машина скорой помощи.

В то же время местный ставленник Михаил Развожаев сказал, что в районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БпЛА произошло возгорание травы и одного из промышленных зданий.

Кроме того, в партизанском движении "Атеш" допускают, что удар также был нанесен по 475 центру РЭБ Черноморского флота РФ.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Удары по целям в Крыму — что известно

Как сообщал Главред, 9 марта подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. В частности, в результате ударов был поражен РЛС в Крыму.

Также Силы обороны Украины нанесли удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. В результате атаки были поражены "Панцири", десантный катер и база БпЛА "Орион".

Кроме того, 26 февраля партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.

Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред