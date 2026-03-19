Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

В ночь на 19 марта неизвестные дроны атаковали временно оккупированный Крым. Местные жители слышали множество взрывов. В частности, в Севастополе под удар попало предприятие "Алмаз-Антей". Об этом сообщает канал "Крымский ветер".
Известно, что концерн "Алмаз-Антей" представляет собой производственно-техническую базу по обслуживанию и ремонту комплексов ПВО. Он обеспечивает боеготовность техники ПВО, удовлетворяя потребности Черноморского флота РФ, и функционирует с 2016 года.
По словам местных жителей, на здание упало не менее пяти БпЛА. Половина здания разрушена.
Также отмечается, что возле жилых домов, расположенных рядом со зданием "Алмаз-Антей", много полиции, дежурит машина скорой помощи.
В то же время местный ставленник Михаил Развожаев сказал, что в районе Фиолентовского шоссе из-за обломков сбитого БпЛА произошло возгорание травы и одного из промышленных зданий.
Кроме того, в партизанском движении "Атеш" допускают, что удар также был нанесен по 475 центру РЭБ Черноморского флота РФ.
Удары по целям в Крыму — что известно
Как сообщал Главред, 9 марта подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. В частности, в результате ударов был поражен РЛС в Крыму.
Также Силы обороны Украины нанесли удар по российским объектам во временно оккупированном Крыму. В результате атаки были поражены "Панцири", десантный катер и база БпЛА "Орион".
Кроме того, 26 февраля партизаны провели успешную диверсию под Севастополем, посвященную "Дню сопротивления оккупации Крыма". Агентам удалось вывести из строя объекты связи, в частности те, которые мешают работе украинских дронов.
Читайте также:
- Дроны атаковали НПЗ в России: там масштабный пожар, горят резервуары с топливом
- На РФ налетели дроны: Краснодарский край в огне
- Столб черного дыма виден за километры: дроны нанесли удар по крупной нефтебазе в РФ
Об источнике: движение "Атеш"
"Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
