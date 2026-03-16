Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

Кратко:
- Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ
- Под удар попала нефтебаза в городе Лабинск, возник крупный пожар
В ночь на 16 марта дроны атаковали Краснодарский край РФ. Род удар попала нефтебаза в Лабинске.
Первые сообщения об угрозе БПЛА появились около полуночи. Через час жители Лабинска стали писать о взрывах в районе нефтебазы.
"В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — сказано в официальном сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.
Тем временем Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры мощного пожара в Лабинске:
По состоянию на 16 марта на территории нефтебазы продолжается открытое горение. Столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.
Пожар на нефтебазе в Лабинске
Стоит отметить, что Краснодарский край является стратегическим хабом для российской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины.
Тем временем в Минобороны России заявило об уничтожении 145 украинских беспилотников за ночь.
По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников сбито над Московским регионом— 53 аппарата. Из них 46 направлялись в сторону Москвы.
Еще 38 беспилотников уничтожены над Брянской областью. Над Ярославской областью перехвачено 11 дронов, над Калужской областью — восемь, над Смоленской областью — семь.
По данным ведомства, еще шесть беспилотников сбиты над Ростовской областью, пять — над Ульяновской, четыре — над Тверской.
Также сообщается о трех уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью, трех — над Костромской и трех — над аннексированным Крымом.
По информации министерства, еще два беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, один — над Краснодарским краем и один — над Саратовской областью.
Атаки ВСУ по территории РФ - последние новости
Как писал Главред, 15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.
В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.
В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.
В ночь на 11 февраля Волгоград атаковали беспилотники. Попадание, вероятно, произошло на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
