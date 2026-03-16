Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

Анна Ярославская
16 марта 2026, 09:06
Краснодарский край считается важным логистическим и топливным хабом для армии России, воюющей на юге Украины.
Пожар на нефтебазе в Лабинске
Пожар на нефтебазе в Лабинске вспыхнул после атаки дронов

Кратко:

  • Беспилотники атаковали Краснодарский край РФ
  • Под удар попала нефтебаза в городе Лабинск, возник крупный пожар

В ночь на 16 марта дроны атаковали Краснодарский край РФ. Род удар попала нефтебаза в Лабинске.

Первые сообщения об угрозе БПЛА появились около полуночи. Через час жители Лабинска стали писать о взрывах в районе нефтебазы.

"В промышленной зоне Лабинска в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалистов ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — сказано в официальном сообщении Оперативного штаба Краснодарского края.

Тем временем Telegram-канал Exilenova+ опубликовал кадры мощного пожара в Лабинске:

Нефтебаза в Лабинске охвачена огнем
Нефтебаза в Лабинске охвачена огнем

По состоянию на 16 марта на территории нефтебазы продолжается открытое горение. Столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Пожар в Лабинске
Пожар в Лабинске

Стоит отметить, что Краснодарский край является стратегическим хабом для российской армии. Нефтебазы в этом регионе выполняют роль "бензоколонок" для оккупационных войск, воюющих на юге Украины.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Тем временем в Минобороны России заявило об уничтожении 145 украинских беспилотников за ночь.

По данным ведомства, наибольшее количество беспилотников сбито над Московским регионом— 53 аппарата. Из них 46 направлялись в сторону Москвы.

Еще 38 беспилотников уничтожены над Брянской областью. Над Ярославской областью перехвачено 11 дронов, над Калужской областью — восемь, над Смоленской областью — семь.

По данным ведомства, еще шесть беспилотников сбиты над Ростовской областью, пять — над Ульяновской, четыре — над Тверской.

Также сообщается о трех уничтоженных беспилотниках над Воронежской областью, трех — над Костромской и трех — над аннексированным Крымом.

По информации министерства, еще два беспилотника уничтожены над Волгоградской областью, один — над Краснодарским краем и один — над Саратовской областью.

Как писал Главред, 15 марта в Краснодарском крае РФ прогремели мощные взрывы. Регион подвергся атаке ударных дронов. После взрывов загорелась нефтебаза Тихорецкого нефтяного узла.

В ночь на 14 марта территорию России атаковали десятки беспилотников. В результате налетов зафиксированы пожары на Афипском НПЗ и в порту в Краснодарском крае РФ.

В ночь на 12 марта в Краснодарском крае РФ прогремело более 25 взрывов в районах Анапы, Витязево, Краснодара и Северского. В ходе удара пострадала перевалочная нефтебаза Тихорецка, где загорелись резервуары с топливом.

В ночь на 11 февраля Волгоград атаковали беспилотники. Попадание, вероятно, произошло на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка".

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория — более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

новости России война в Украине краснодарский край война России и Украины атака дронов
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
