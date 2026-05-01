Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плитку

Мария Николишин
1 мая 2026, 11:13
Дешевые и эффективные средства для уборки можно приготовить самостоятельно.
Как убрать плесень в ванной на плитке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как можно убрать плесень на швах между плиткой
  • Какое средство вернет швам белоснежный вид

Ванная комната требует постоянного ухода. В частности, из-за высокой влажности швы между плиткой желтеют, а также покрываются плесенью, что портит внешний вид.

Главред решил разобраться, как отмыть швы между плиткой в ванной.

видео дня

Почему швы между плиткой желтеют и покрываются плесенью

Эксперты Express.co.uk говорят, что швы между плиткой заполняют материалом, который очень пористый, что позволяет воде скапливаться внутри него. Поскольку грязь и мыло задерживаются, стены быстро покрываются плесенью. Она не только выглядит ужасно, но и может вызвать неприятный запах в ванной комнате, который не исчезает.

Как убрать плесень в ванной комнате

Убрать плесень на швах между плиткой можно с помощью домашнего средства из соды, перекиси водорода и хозяйственного мыла. В частности, сода проникает глубоко в материал, а перекись водорода действует как дезинфицирующее средство, останавливающее распространение плесени.

Чтобы приготовить средство, возьмите 120 г соды, 60 мл перекиси водорода и 10 г хозяйственного мыла. Для начала смешайте перекись водорода и соду в посуде, а затем добавьте мыло. Перемешивайте смесь до образования пасты.

Распределите пасту между плитками, оставьте ее на 10 минут. По истечении времени потрите швы щеткой с жесткой щетиной, чтобы окончательно удалить все пятна. В конце промойте плитку обычной водой.

Как отмыть плитку в ванной / Инфографика: Главред

Как отбелить швы между плиткой

Автор блога harnaporada в своем видео рассказала, что отбелить швы между плиткой можно за считанные минуты без особых усилий.

По ее словам, для этого нужно приготовить средство из лимонной кислоты, средства для мытья посуды и перекиси водорода. Все эти ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях.

Готовое средство нужно нанести на швы между плиткой на 15 минут, а затем просто смыть водой.

Как быстро очистить швы между плиткой – видео:

@harnaporada

Есть полезные советы – пиши в комментариях?

♬ Добрый день Everybody - Мюсли UA

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ванная лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

12:00Интервью
"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:43Война
"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:49Украина
Популярное

Ещё
Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие перемены

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

Последние новости

12:24

Как заработать деньги на солнечных батареях: малоизвестный трюк

12:17

Пригреет до +25°: почти летняя жара накроет Ровенщину, синоптики назвали дату

12:09

Китайский гороскоп на завтра, 2 мая: Быкам - щедрость, Кроликам - чуткость

12:05

Что нужно сделать с деньгами в праздник 2 мая: приметы

12:01

Найдут общий язык со всеми: в какие месяцы рождаются настоящие экстраверты

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
12:00

Будут ли изымать неисправные автомобили, как в Европе: Елена Воронкова — об обязательном техосмотре

11:57

Три знака зодиака ждет неожиданная удача в ближайшее время - кто они

11:50

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

11:44

Искали веками: археологи сделали "абсолютно потрясающее" открытие

Реклама
11:43

"Табуны" Шахедов атаковали Украину: РФ подняла в воздух Ту-95

11:28

Популярная украинская певица рассекретила, как похудела на 33 кг: назвала ошибку

11:20

Лучшие соседи для базилика: что посадить рядом, чтобы овощи стали вкуснееВидео

11:13

Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плиткуВидео

10:59

"Весеннее обострение": MELOVIN ушел "во все тяжкие" после разрыва с женихом

10:49

"Членство - это не подарок": FT узнала, что осложняет процесс вступления Украины в ЕС

10:35

Мэрайя Кэрри показала взрослых детей-двойняшек

10:34

Зеленский раскрыл масштабы ночной атаки РФ: что было под прицелом оккупантовФото

10:05

Рыба будет клевать без перерыва: лучшие дни для рыбалки в мае 2026 годаВидео

10:03

В Украине резко обвалились цены на ключевой овощ: сколько стоит килограмм

09:59

"Будет второй ребенок": Денисенко сделала неожиданное признание

Реклама
09:44

Почему 2 мая нельзя занимать деньги другим людям: какой церковный праздник

09:22

ВСУ оттеснили оккупантов на двух ключевых направлениях: в ISW раскрыли детали

09:08

Сотни дронов уже в воздухе, РФ готовит опасный сценарий удара: что известно

09:03

Тест по ПДД загоняет водителей в тупик: разрешен ли хитрый маневр с разворотомВидео

08:30

РФ нанесла серию ударов дронами по Харькову: есть "прилеты" и пострадавшие

07:42

Смертельная авария на Львовщине: поезд сошел с рельсов, есть погибший - деталиФото

07:41

Четвертая атака на Туапсе, после удара БПЛА поднялись клубы черного дыма: что известно

07:25

Конец света - это только начало: Андрусив сделал неутешительный прогноз о СШАмнение

06:56

РФ атаковала Одессу: есть "прилеты", горят многоэтажки и портФото

05:55

"Я не смогла": Зеленская откровенно рассказала о своем провале

05:11

Почему нельзя ломать хлеб руками: приметы, предвещающие беду

04:30

Удача будет сопутствовать весь май: три знака зодиака станут любимцами фортуны

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке ученика за партой за 14 с

03:59

Лесники раскрыли гениально простой способ защиты от клещей: что нужно сделать

03:22

Козероги получат неожиданный шанс: астролог назвала опасные и удачные даты в маеВидео

03:01

Почему у кота "свисает" живот: объяснение удивит даже опытных хозяевВидео

02:42

Фраза "йошкин кот" является ошибкой — как правильно сказать на украинском языкеВидео

02:02

"Впереди очень непростые времена": в DeepState предупредили об обострении на фронте

00:29

Шансы "Шахтера" в Лиге конференций "тают": детали матча с "Кристал Пэлас"

00:10

Перелив орхидеи не страшен: простой трюк для контролируемого увлажненияВидео

Реклама
30 апреля, четверг
23:55

Жюри Венецианской биеннале-2026 ушло в отставку - какая причина и при чем тут РФ

23:46

Трамп назвал неожиданную причину продолжения войны в Украине — что он сказал

23:30

Звезда "Американского пирога" раскрыла свой недельный заработок на OnlyFans

23:20

Гороскоп на май 2026: кому конец весны откроет новый путь и принесет важные ответыВидео

23:06

Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизнуВидео

22:44

Как долго продлится наступление РФ: генерал Пивненко оценил потенциал оккупантов

22:33

Гороскоп на май для Водолеев: любовь, переезд и неожиданные перемены

21:59

Три знака зодиака вскоре столкнутся с тяжелым испытанием - кто они

21:51

Секрет харизмы: какие даты рождения считаются самыми милыми

21:48

Украина или РФ: кто будет восстанавливать "города-призраки" Донбасса, раскрыты сценарии

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять