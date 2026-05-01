Плесень и желтизна на швах исчезнут мгновенно: что нужно нанести на плитку

Вы узнаете:
- Как можно убрать плесень на швах между плиткой
- Какое средство вернет швам белоснежный вид
Ванная комната требует постоянного ухода. В частности, из-за высокой влажности швы между плиткой желтеют, а также покрываются плесенью, что портит внешний вид.
Главред решил разобраться, как отмыть швы между плиткой в ванной.
Почему швы между плиткой желтеют и покрываются плесенью
Эксперты Express.co.uk говорят, что швы между плиткой заполняют материалом, который очень пористый, что позволяет воде скапливаться внутри него. Поскольку грязь и мыло задерживаются, стены быстро покрываются плесенью. Она не только выглядит ужасно, но и может вызвать неприятный запах в ванной комнате, который не исчезает.
Как убрать плесень в ванной комнате
Убрать плесень на швах между плиткой можно с помощью домашнего средства из соды, перекиси водорода и хозяйственного мыла. В частности, сода проникает глубоко в материал, а перекись водорода действует как дезинфицирующее средство, останавливающее распространение плесени.
Чтобы приготовить средство, возьмите 120 г соды, 60 мл перекиси водорода и 10 г хозяйственного мыла. Для начала смешайте перекись водорода и соду в посуде, а затем добавьте мыло. Перемешивайте смесь до образования пасты.
Распределите пасту между плитками, оставьте ее на 10 минут. По истечении времени потрите швы щеткой с жесткой щетиной, чтобы окончательно удалить все пятна. В конце промойте плитку обычной водой.
Как отбелить швы между плиткой
Автор блога harnaporada в своем видео рассказала, что отбелить швы между плиткой можно за считанные минуты без особых усилий.
По ее словам, для этого нужно приготовить средство из лимонной кислоты, средства для мытья посуды и перекиси водорода. Все эти ингредиенты нужно смешать в равных пропорциях.
Готовое средство нужно нанести на швы между плиткой на 15 минут, а затем просто смыть водой.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
