Черная плесень в ванной исчезнет за три простых шага: какие средства точно помогут

Дарья Пшеничник
15 апреля 2026, 20:06
Своевременное удаление грибка не только возвращает помещению эстетичный вид, но и предотвращает дальнейшее разрушение изоляционных швов.
плесень в душе
Как избавиться от чёрной плесени / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как очистить заплесневевший герметик в ванной
  • Как предотвратить повторное появление плесени

Темный налет на швах в ванной или на кухне — сигнал, который не стоит игнорировать. Эксперты отмечают, что своевременное реагирование и мягкие методы очистки помогают вернуть поверхностям чистоту без повреждения материалов.

Регулярное удаление грибка не только улучшает внешний вид помещения, но и защищает изоляционные швы от разрушения, которое со временем может стать необратимым, пишет сайт Martha Stewart.

Специалисты предупреждают, что работа с пораженным грибком требует защиты дыхательных путей и кожи. Споры легко поднимаются в воздух, а компоненты чистящих смесей могут раздражать слизистые, поэтому маска и плотные резиновые перчатки — обязательны.

Не менее важна и вентиляция: открытые окна или мощная вытяжка уменьшают концентрацию паров и не дают бактериям распространяться на соседние участки.

Как правильно очистить заплесневевший герметик

Эксперты советуют отказаться от агрессивных средств, таких как отбеливатель или аммиак — они разрушают структуру силикона. Зато эффективно работает поэтапный подход.

  • Сначала швы обрабатывают белым уксусом, равномерно распыляя его на поверхность и оставляя на 15–30 минут.
  • Далее применяют пасту из пищевой соды и воды, которую втирают мягкой щеткой — она удаляет налет и поглощает лишнюю влагу.
  • На сложные участки наносят 3% перекись водорода, обладающую сильным дезинфицирующим действием.

Завершающий этап — промывание чистой водой и тщательная сушка микрофиброй. Именно сухость является лучшей защитой от повторного образования грибка.

Как предотвратить появление плесени

Эксперты подчеркивают: без устранения причины — чрезмерной влажности — борьба с плесенью будет бесконечной.

Лучшая защита — качественная вентиляция во время и после водных процедур. Полезной привычкой станет и протирание швов насухо после контакта с водой.

Также стоит регулярно проверять сантехнику: даже небольшая протечка создает идеальные условия для развития микроорганизмов.

Когда герметик нужно заменить

Иногда очистка уже не помогает — особенно если грибок проник в глубокие слои или поселился за силиконом. Признаки изношенного герметика:

  • растрескивание;
  • отслоение;
  • заметная усадка.

В таких случаях специалисты советуют полностью демонтировать старый материал. Перед нанесением нового герметика важно убедиться, что шов полностью высох, а источник влаги устранен.

Смотрите видео о том, как удалить плесень с герметика:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

лайфхак борьба с плесенью
