Больше никакой липкости и разводов: эксперты рассказали, как правильно мыть пол

Дарья Пшеничник
14 апреля 2026, 18:01
По словам специалистов, есть несколько причин, по которым ваш пол может казаться грязным после мытья.
Как мыть пол без разводов и липкости / Коллаж: Главред, фото: Freepik

  • Почему пол все равно остается грязным после мытья
  • Как правильно мыть пол

Если пол выглядит грязным даже после тщательной уборки — это не всегда ваша вина. Эксперты по уборке объяснили, почему так происходит, и назвали способы вернуть покрытию идеальную чистоту.

Почему пол "не моется"

Специалисты говорят, что чаще всего проблема не в самом полу, а в остатках моющего средства и неправильной технике уборки, пишет The Spruce. Руководительница отдела качества FreshSpace Cleaning Ронда Уилсон отмечает:

"Эти остатки моющего средства липкие, а к тому же они действуют как магнит для пыли, следов от обуви и шерсти. На следующий день кажется, будто вы вообще не убирали".

Другая типичная ошибка — перемещение грязи по комнате, а не ее удаление. Эксперт по уборке Роза Пикоса объясняет:

"Обычно это происходит, когда вода в швабре загрязняется, а вы продолжаете убирать, или вы используете слишком много моющего средства, думая, что так будет эффективнее".

Как правильно мыть пол

Прежде чем приступать к влажной уборке, эксперты советуют обязательно подмести или пропылесосить пол. Роза Пикоса подчеркивает, что сухой мусор не исчезает сам по себе: "Крошки и шерсть домашних животных не исчезают волшебным образом во время уборки мокрой шваброй. Вы просто будете тащить их за собой".

Именно поэтому важно убрать все, что может размазаться по поверхности.

После этого стоит внимательно относиться к количеству моющего средства. Излишек создает липкую пленку, которая притягивает пыль и делает пол тусклым. Пикоса отмечает, что ей достаточно всего 1/8 стакана, ведь главное — чистота, а не пена. Вода в ведре также имеет значение: как только она становится мутной, ее нужно заменить, иначе вы просто переносите грязь с одного места на другое.

Мыть пол лучше небольшими участками. Такой подход позволяет не только тщательнее очищать поверхность, но и не дает грязи высохнуть до того, как вы успеете ее убрать. После завершения уборки пол стоит оставить высыхать естественным путем — Ронда Уилсон советует открыть окна или включить вентилятор, чтобы ускорить процесс.

Три совета, которые работают

Одним из самых эффективных способов мытья пола Уилсон называет движения шваброй в форме цифры "8". Такая техника позволяет охватить большую площадь за один проход, легче добираться до углов и при этом меньше нагружает руки. По ее мнению, это значительно продуктивнее, чем привычные прямолинейные движения.

Еще одна важная рекомендация — избегать использования паровых швабр, если речь не идет о плитке. Высокая температура может повредить большинство покрытий, особенно ламинат или деревянный пол, поэтому эксперты советуют выбирать более щадящие методы.

И наконец, чистота пола напрямую зависит от регулярности уборки. Специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю подметать или пылесосить, а после этого мыть пол. Такой ритм позволяет избежать накопления пыли и грязи, которые со временем становятся сложнее удалить.

Об источнике: The Spruce

The Spruce — это популярный американский онлайн-ресурс о доме и образе жизни, предлагающий практические советы и вдохновение для улучшения вашего жилья, сада и бытовых задач. На сайте публикуются статьи и инструкции по декору, ремонту, садоводству, уборке и другим аспектам домашнего уюта, которые создают эксперты и практикующие специалисты. The Spruce

Сайт входит в число ведущих ресурсов в категории "Дом и сад" и ежедневно помогает миллионам читателей найти полезную информацию для повседневной жизни, ремонта, дизайна и ухода за домом.

