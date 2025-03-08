Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

С этим продуктом вы навсегда забудете о разводах на полу.

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Азиатские советы по уборке дома / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как японцы вымывают пол до блеска

Какой секретный ингредиент они используют

Хозяйки во всем мире имеют свои секреты, которые помогают сделать быт легче и эффективнее. Например, кто-то может идеально избавиться от застарелой грязи на сковороде, а другие знают экологические средства для мытья пола, от которых паркет будет сиять. Главред со ссылкой на портал Pixelinform выяснил, в каких целях японцы используют воду после приготовления риса.

На самом деле эта традиция имеет глубокие корни, ведь японцы издавна стремились использовать продукты максимально эффективно.

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Нередко можно заметить, что полы в японских домах всегда сияют, будто их только что отполировали. Оказывается, секрет кроется в простом - они используют рисовую воду для мытья полов.

Известно, что рис содержит природный крахмал, который образует тонкую пленку на полу, защищая его от пыли, грязи и царапин. Кроме того, крахмал эффективно поглощает загрязнения, поэтому после уборки пол сохраняет чистоту дольше.

Для мытья пола рисовой жидкостью нужно дождаться, пока вода остынет до комнатной температуры после варки зерен, а затем добавить ее к обычному моющему средству или использовать отдельно.

Подчеркиваем, необходимо придерживаться правильной дозировки. На 5 литров воды достаточно одного стакана рисовой жидкости.

Рисовая вода подойдет для уборки любых покрытий. Она не оставляет разводов, не имеет агрессивных химикатов и является безопасной для детей и домашних питомцев.

Такой раствор используют даже для очистки зеркал или же мытья автомобиля.

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