Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

Вы узнаете:
- Как японцы вымывают пол до блеска
- Какой секретный ингредиент они используют
Хозяйки во всем мире имеют свои секреты, которые помогают сделать быт легче и эффективнее. Например, кто-то может идеально избавиться от застарелой грязи на сковороде, а другие знают экологические средства для мытья пола, от которых паркет будет сиять. Главред со ссылкой на портал Pixelinform выяснил, в каких целях японцы используют воду после приготовления риса.
На самом деле эта традиция имеет глубокие корни, ведь японцы издавна стремились использовать продукты максимально эффективно.
Нередко можно заметить, что полы в японских домах всегда сияют, будто их только что отполировали. Оказывается, секрет кроется в простом - они используют рисовую воду для мытья полов.
Известно, что рис содержит природный крахмал, который образует тонкую пленку на полу, защищая его от пыли, грязи и царапин. Кроме того, крахмал эффективно поглощает загрязнения, поэтому после уборки пол сохраняет чистоту дольше.
Для мытья пола рисовой жидкостью нужно дождаться, пока вода остынет до комнатной температуры после варки зерен, а затем добавить ее к обычному моющему средству или использовать отдельно.
Подчеркиваем, необходимо придерживаться правильной дозировки. На 5 литров воды достаточно одного стакана рисовой жидкости.
Рисовая вода подойдет для уборки любых покрытий. Она не оставляет разводов, не имеет агрессивных химикатов и является безопасной для детей и домашних питомцев.
Такой раствор используют даже для очистки зеркал или же мытья автомобиля.
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