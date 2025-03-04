3 самых лучших способа, чем отмыть жирный пол на кухне: не будет ни капли грязи

Можно собственноручно приготовить несколько средств для мытья пола из тех ингредиентов, которые есть у каждого дома.

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Чем отмыть жирный пол/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Чем отмыть жирный пол на кухне

Какие средства для мытья пола можно приготовить собственноручно

Пол на кухне может очень быстро пачкаться, ведь регулярное приготовление пищи, особенно жирной, не может не сказаться на чистоте пола.

Поэтому нередко становится актуальным вопрос, чем отмыть жир на полу на кухне, чтобы от него не осталось ни следа.

Блогер Julie Eigenmann рассказала о нескольких собственных рецептах приготовления средства для мытья пола, для которых потребуются очень простые ингредиенты.

"Что вы используете для мытья пола? Мне всегда задают этот вопрос. И ответ заключается в том, что я делаю свои собственные средства, потому что это дешевле, эффективнее и безопаснее для нас и наших домашних любимцев", - отметила блогер.

Она рассказала о нескольких рецептах собственных средств для мытья пола в зависимости от вида покрытия.

Также она отметила, что перед мытьем пола обязательно нужно подмести его или пропылесосить.

В каждое из этих средств кроме основных ингредиентов также можно добавить 5-10 капель любимого эфирного масла. Хотя это совсем необязательно.

А если вам нужно средство на большее количество воды, просто надо пропорционально увеличивать объем ингредиентов.

1. Виниловый пол

1 стакан воды

1/8 стакана дистиллированного уксуса

3 столовые ложки спирта

1/8 чайной ложки средства для мытья посуды

2. Деревянный пол и плитка

1 стакан воды

1/8 стакана дистиллированного уксуса

1/8 чайной ложки средства для мытья посуды

3. Ламинат

1 стакан воды

1/4 стакана дистиллированного уксуса

1/4 стакана спирта

Как приготовить средство для мытья полов/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, чем отмыть жирный пол:

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