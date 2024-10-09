Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Ковер может оказаться одним из самых грязных предметов во всем доме. Он станет настоящим пылесборником, если за ним не ухаживать правильно. Но даже с постоянной чисткой ковер не застрахован от пятен, которые могут серьезно въесться в ворс. В клининговой компании Comfort House рассказали, как очистить сильно загрязненный ковер.
Как почистить ковер в домашних условиях
Если вы задаетесь вопросом, как удалить глубокую грязь с ковра, то сейчас вы сможете получить на него ответ. Почистить ковер сухим способом в домашних условиях можно с помощью обычной соды. Её нужно рассыпать на ковер и оставить на некоторое время. После этого ковер нужно пропылесосить. Сода поможет очистить ковер и даже избавит его от неприятных запахов.
Что хорошо отмывает ковер
Есть один способ, который поможет очистить даже старые пятна на ковре. Вам понадобится:
- 4 ст. л. уксуса 9%,
- 1 ст. л. обычного порошка,
- 1 ст. л. соды,
- 0,5 стакана кипяченой воды.
Все это нужно хорошенько смешать и растворить. Не волнуйтесь, если раствор начал пузыриться, ведь это обычная химическая реакция. В этот момент происходит выделение тепла, под воздействием которого грязь начнет растворяться. Эта реакция проходит очень быстро, поэтому нужно не медлить и сразу наносить на пятно с помощью тряпки.
Смесь нужно наносить легкими движениями, слегка надавливая. После этого нужно дать соде высохнуть и пропылесосить ковер. Если пятно не исчезло, все можно повторить снова.
Что такое Comfort House?
Comfort House - киевская клининговая компания. Она предоставляет услуги по профессиональной уборке кабинетов, квартир, коммерческих помещений. Сотрудники компании могут очистить стены, окна, потолки от загрязнений. Также компания занимается санитарной обработкой туалетов, душевых и раздевалок. Сотрудники могут очистить и отполировать корпусную мебель, а также провести профессиональный уход за мягкой мебелью, в том числе изготовленной из натуральной или искусственной кожи.
Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за коврами:
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