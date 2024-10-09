Выест даже глубокую грязь: как очистить ковер, не снимая с пола

Есть одно домашнее средство, которое справится с любыми пятнами и стоит копейки.

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Как очистить ковер, не снимая с пола / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ковер может оказаться одним из самых грязных предметов во всем доме. Он станет настоящим пылесборником, если за ним не ухаживать правильно. Но даже с постоянной чисткой ковер не застрахован от пятен, которые могут серьезно въесться в ворс. В клининговой компании Comfort House рассказали, как очистить сильно загрязненный ковер.

Как почистить ковер в домашних условиях

Если вы задаетесь вопросом, как удалить глубокую грязь с ковра, то сейчас вы сможете получить на него ответ. Почистить ковер сухим способом в домашних условиях можно с помощью обычной соды. Её нужно рассыпать на ковер и оставить на некоторое время. После этого ковер нужно пропылесосить. Сода поможет очистить ковер и даже избавит его от неприятных запахов.

Что хорошо отмывает ковер

Есть один способ, который поможет очистить даже старые пятна на ковре. Вам понадобится:

4 ст. л. уксуса 9%,

1 ст. л. обычного порошка,

1 ст. л. соды,

0,5 стакана кипяченой воды.

Все это нужно хорошенько смешать и растворить. Не волнуйтесь, если раствор начал пузыриться, ведь это обычная химическая реакция. В этот момент происходит выделение тепла, под воздействием которого грязь начнет растворяться. Эта реакция проходит очень быстро, поэтому нужно не медлить и сразу наносить на пятно с помощью тряпки.

Смесь нужно наносить легкими движениями, слегка надавливая. После этого нужно дать соде высохнуть и пропылесосить ковер. Если пятно не исчезло, все можно повторить снова.

Чем очистить пятна на ковре / Инфографика: Главред

Что такое Comfort House? Comfort House - киевская клининговая компания. Она предоставляет услуги по профессиональной уборке кабинетов, квартир, коммерческих помещений. Сотрудники компании могут очистить стены, окна, потолки от загрязнений. Также компания занимается санитарной обработкой туалетов, душевых и раздевалок. Сотрудники могут очистить и отполировать корпусную мебель, а также провести профессиональный уход за мягкой мебелью, в том числе изготовленной из натуральной или искусственной кожи.

Смотрите видео о том, как правильно ухаживать за коврами:

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