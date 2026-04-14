Этот метод не требует никаких инструментов и занимает всего несколько минут.

Как заточить лезвие без точилки

Кухонный нож может потерять остроту в самый неподходящий момент — именно тогда, когда нужно быстро приготовить ужин. Если специальной точилки нет, а времени мало, поможет простой и проверенный способ — заточка лезвия о керамическую кружку.

Как заточить лезвие о керамическую кружку

Большинство керамических кружек имеют на дне небольшое кольцо без глазури. Эта шероховатая поверхность фактически является абразивом, который по твердости превосходит сталь кухонных ножей, пишет РБК-Украина. Когда лезвие скользит по такому участку под правильным углом, происходит снятие микроскопического слоя металла и выравнивание режущей кромки. В результате нож снова становится острым.

Как правильно заточить нож

Кружку нужно поставить на полотенце или резиновую подкладку, чтобы она не скользила. Лезвие наклоните под углом примерно 15-20 градусов и плавно проведите от основания до кончика. Движения должны быть без чрезмерного давления, чтобы не повредить металл. Для каждой стороны достаточно 5-10 повторений. После процедуры нож нужно обязательно помыть.

Этот способ хорошо работает для обычных кухонных ножей из стали. Но есть исключения. Дорогие японские ножи с тонкой закалкой могут получить сколы от грубого абразива. Керамические ножи вообще не поддаются такой обработке. Также не рекомендуем затачивать серрейторные лезвия, например ножи для хлеба с зубчиками.

Как проверить результат

Самый простой способ — попробовать разрезать лист бумаги или спелый помидор. Если нож входит в мякоть без усилия, значит, заточка удалась.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

