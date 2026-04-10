В волокнах ковра ежедневно оседает пыль, которая незаметно скапливается и требует регулярной очистки.

Как почистить ковер на полу за 10 минут

Перед Пасхой украинские семьи традиционно наводят порядок в домах. Одним из важнейших элементов является ковер, ведь именно он накапливает больше всего пыли и аллергенов.

Главред расскажет, как быстро освежить его без пылесоса и лишних усилий.

Ковер является одним из самых грязных мест в квартире, пишет Express. В его волокнах остаются пылевые клещи, пыльца и остатки грязи, которые часто становятся источником аллергии. Поэтому перед праздниками стоит уделить ему особое внимание.

Британская эксперт по уборке Линдси Кромби предложила способ, который не требует пылесоса или выбивания. Для этого понадобится обычная пена для бритья — средство, которое есть почти в каждой ванной комнате. По словам Кромби, пена фактически представляет собой взбитое мыло, которое хорошо пенится, проникает в структуру ткани и растворяет загрязнения. Она подходит даже для удаления жирных пятен и может использоваться не только для ковров, но и для матрасов.

Сначала нужно слегка намочить губку или тряпку и протереть поверхность ковра. Затем нанести небольшое количество пены для бритья на загрязненные участки и распределить ее щеткой. В таком виде оставьте ковер на десять минут, чтобы средство проникло в волокна. После этого остатки пены смойте теплой водой. Рекомендуем дать ковру высохнуть естественным путем — без использования фена или пылесоса. Уже через несколько минут ковер будет выглядеть свежее, а пятна исчезнут.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

