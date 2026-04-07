Как удалить засохший жир из микроволновки за 5 минут: об этом трюке знают не все

Инна Ковенько
7 апреля 2026, 14:07
Даже самые стойкие пятна и засохшие остатки еды внутри микроволновки можно удалить легко и безопасными методами.
Как отмыть засохший жир из микроволновки за несколько минут — лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как отмыть налет из микроволновки
  • Чем очистить микроволновую печь от застарелого жира
  • Каким раствором лучше всего мыть микроволновую печь изнутри

Грязь в микроволновке скапливается быстрее, чем кажется: жирные пятна на дверце, липкие остатки еды на стенках и неприятный запах от поддона. Многие откладывают уборку, потому что считают ее сложной и долгой.

Главред расскажет, как быстро избавиться от жира и налета и вернуть микроволновке опрятный вид.

Чем очистить микроволновую печь от застарелого жира

Эксперт по уходу за домом Энджи Хикс объясняет, что самым эффективным способом размягчить засохшие остатки еды является пар, пишет Martha Stewart.

"Сначала обработайте паром. Нагрейте в микроволновке миску с водой, уксусом или лимонным соком в течение трех-пяти минут, чтобы размягчить липкие остатки", — советует Хикс.

После сигнала оставьте миску еще на минуту-две, чтобы пар проник глубже. Это значительно облегчит дальнейшую очистку. По словам эксперта, одна из самых распространенных ошибок — пытаться сразу соскрести засохшие пятна, что может повредить покрытие.

Перед началом работы обязательно отключите прибор от сети. Для легкого налета достаточно теплой воды с небольшим количеством моющего средства для посуды. Смочите мягкую тряпку или губку и тщательно протрите внутренние поверхности. Важно не допускать избыточной влаги, чтобы она не попала в вентиляционные отверстия.

Если пятна более стойкие, используйте пасту из пищевой соды. Она эффективно очищает, не оставляя царапин. Также можно применить уксусный раствор: приложите смоченную салфетку к проблемному участку на минуту, а затем протрите.

Дверца микроволновки тоже часто покрывается жиром и брызгами еды. После обработки паром рекомендуем протирать их мягким раствором без абразивных средств. Использование металлических губок или агрессивных химикатов может оставить царапины и повредить покрытие. Стеклянный поддон нужно вынуть и вымыть отдельно под проточной водой с моющим средством.

Чтобы удалить остатки моющих средств, протрите внутренние поверхности чистой влажной тряпкой. Затем обязательно высушите микроволновую печь насухо, особенно в зоне вентиляционных отверстий. Лучше всего подойдет сухая салфетка из микрофибры. Только после полного высыхания можно снова подключать прибор к сети.

Как предотвратить накопление жира и налета

Чтобы микроволновка дольше оставалась чистой, стоит соблюдать несколько простых правил:

  • Всегда накрывайте блюда специальной крышкой или пищевой пленкой, чтобы избежать брызг;
  • Если проливание или разбрызгивание все же произошло, протрите поверхность сразу — так остатки не успеют засохнуть;
  • Для профилактики раз в неделю рекомендуем проводить быструю очистку паром, даже если грязь не заметна. Это поможет избежать стойкого налета и сохранить прибор в надлежащем состоянии.
Как убрать неприятный запах из микроволновки инфографика
Как убрать неприятный запах из микроволновки / Инфографика / Главред

Смотрите видео о том, как быстро отмыть микроволновку домашними средствами:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

