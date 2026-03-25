Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

Рассказываем о простом приёме, который помогает избежать путаницы и делает работу на кухне более безопасной.

Зачем отрезать уголок губки для посуды

Кухонная губка — один из самых часто используемых предметов в быту, но в то же время и самый проблемный. Она постоянно контактирует с влагой и остатками пищи, быстро накапливает микробы и становится рассадником бактерий. Именно поэтому вопрос ее правильного использования и своевременной замены имеет большое значение для гигиены на кухне.

Почему стоит отрезать уголок губки

Опытные хозяйки практикуют простой, но эффективный метод — отрезают ножницами уголок губки. Как пишет 24 канал, это своеобразная отметка, которая помогает не путать губки между собой. Упаковки часто содержат одинаковые по цвету изделия, и легко перепутать, какая предназначена для посуды, а какая для раковины или плитки. Но даже если они цветные, то совершенно случайно можно перепутать оттенки и забыть, какая для посуды, а какая для поверхностей. Лайфхак помогает избежать путаницы и снижает риск перекрестного загрязнения.

Есть еще одна практическая польза этого трюка. Если отрезать уголок сразу после открытия новой губки, это станет напоминанием, что она уже в работе. Через неделю ее нужно заменить, даже если внешне она выглядит пригодной. Так можно избежать использования просроченных губок, которые представляют опасность для здоровья.

Как часто нужно менять губку для мытья посуды

Ученые установили, что кухонная губка пригодна для мытья посуды только в течение одной недели. По прошествии семи дней ее следует заменить, ведь количество микробов на поверхности становится критическим. Использование старой губки может даже привести к пищевым отравлениям. Чтобы не пропустить момент замены, стоит выработать привычку менять губку в один и тот же день недели, например, каждый понедельник. Отрезанный уголок станет дополнительным напоминанием, что эта губка уже в работе и скоро ее нужно выбросить.

Вторая жизнь старой губки

Когда губка уже не подходит для мытья посуды, ее не обязательно сразу выбрасывать. Она может пригодиться для уборки плитки, подоконников, ванной комнаты или даже для чистки обуви. Некоторые хозяйки закрепляют старую губку на длинной ручке и используют для мытья труднодоступных мест — карнизов, шкафов или пространства между оконными рамами. А дачники применяют поролон в качестве дренажа в цветочных горшках: он хорошо впитывает излишки воды и помогает почве оставаться оптимально увлажненной.

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

