Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

Инна Ковенько
25 марта 2026, 19:57
Рассказываем о простом приёме, который помогает избежать путаницы и делает работу на кухне более безопасной.
Зачем отрезать уголок губки для посуды — неожиданный лайфхак / Коллаж: Главред, фото: heavencoffee.co.uk, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем отрезать уголок губки для посуды
  • Как часто нужно менять губку для мытья посуды

Кухонная губка — один из самых часто используемых предметов в быту, но в то же время и самый проблемный. Она постоянно контактирует с влагой и остатками пищи, быстро накапливает микробы и становится рассадником бактерий. Именно поэтому вопрос ее правильного использования и своевременной замены имеет большое значение для гигиены на кухне.

Главред расскажет о простом, но эффективном приеме, который делает использование губки более безопасным и удобным

видео дня

Почему стоит отрезать уголок губки

Опытные хозяйки практикуют простой, но эффективный метод — отрезают ножницами уголок губки. Как пишет 24 канал, это своеобразная отметка, которая помогает не путать губки между собой. Упаковки часто содержат одинаковые по цвету изделия, и легко перепутать, какая предназначена для посуды, а какая для раковины или плитки. Но даже если они цветные, то совершенно случайно можно перепутать оттенки и забыть, какая для посуды, а какая для поверхностей. Лайфхак помогает избежать путаницы и снижает риск перекрестного загрязнения.

Есть еще одна практическая польза этого трюка. Если отрезать уголок сразу после открытия новой губки, это станет напоминанием, что она уже в работе. Через неделю ее нужно заменить, даже если внешне она выглядит пригодной. Так можно избежать использования просроченных губок, которые представляют опасность для здоровья.

Как часто нужно менять губку для мытья посуды

Ученые установили, что кухонная губка пригодна для мытья посуды только в течение одной недели. По прошествии семи дней ее следует заменить, ведь количество микробов на поверхности становится критическим. Использование старой губки может даже привести к пищевым отравлениям. Чтобы не пропустить момент замены, стоит выработать привычку менять губку в один и тот же день недели, например, каждый понедельник. Отрезанный уголок станет дополнительным напоминанием, что эта губка уже в работе и скоро ее нужно выбросить.

Вторая жизнь старой губки

Когда губка уже не подходит для мытья посуды, ее не обязательно сразу выбрасывать. Она может пригодиться для уборки плитки, подоконников, ванной комнаты или даже для чистки обуви. Некоторые хозяйки закрепляют старую губку на длинной ручке и используют для мытья труднодоступных мест — карнизов, шкафов или пространства между оконными рамами. А дачники применяют поролон в качестве дренажа в цветочных горшках: он хорошо впитывает излишки воды и помогает почве оставаться оптимально увлажненной.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

посуда лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:30Война
21:26Война
21:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

21:30

21:26

21:17

21:02

20:53

20:52

20:22

20:21

20:09

Реклама
19:57

19:40

19:35

19:28

19:11

19:02

18:51

18:37

18:20

18:19

18:10

Реклама
18:04

17:25

17:10

17:07

17:03

16:56

16:32

16:29

16:09

15:43

15:43

15:25

15:20

14:58

14:37

14:25

14:22

14:20

14:01

13:38

Реклама
13:37

13:00

12:52

12:46

12:39

12:08

11:43

11:41

11:41

11:39

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять