Почему губки для мытья посуды разного цвета: об этом мало кто знает

Некоторым может казаться, что цветные губки - маркетинговый ход, однако это не так.

Большинство людей не задумываются, что означают цвета губок. Люди знают, что они бывают разных оттенков, но не понимают причину. Обычно мы просто берем первую кухонную мочалку, которая попалась под руку. Главред выяснил, что окрас поролона - это не просто декор. По нему можно определить назначение предмета и использовать его эффективнее.

Что означают цвета губок для мытья посуды

Как сообщает сайт CNET, оттенок мочалки указывает на степень шероховатости и абразивности поверхности. По нему можно понять, для каких целей использовать предмет. Что означает каждый цвет губки и как использовать их грамотно.

Зеленые

Это универсальные многоцелевые мочалки, которые неплохо справляются с любыми бытовыми задачами. Если не знаете, какую губку взять, берите зеленую и не ошибетесь.

Желтые

Такие губки для посуды имеют среднюю жесткость. По сравнению с зелеными они более мягкие и лучше подходят для деликатных поверхностей - стекла, керамики и других хрупких материалов. Пользуйтесь ими, чтобы не оставить царапин.

Синие

Поролон такого цвета самый мягкий и подходит для наиболее чувствительного покрытия, например, нержавеющей стали и зеркал. Однако он не очень хорошо удаляет давние загрязнения. Берите его для самых деликатных вещей.

Красные и розовые

Отлично подходят для самых грязных зон, например, слива раковины. За счет повышенной абразивности эти кухонные мочалки хорошо удаляют остатки пригоревшей пищи, а также хорошо борятся с бактериями. Но не стоит мыть ими столовые приборы, иначе поцарапаете.

Черные

Это лидеры по абразивности, которые справляются даже с самыми стойкими пятнами. Зная, какой цвет губки самый жесткий, вы не будете использовать их каждый день. Зато в трудной ситуации уборка с ними станет гораздо проще.

