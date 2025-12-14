Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Археологические открытия возле Хортицы после осушения Каховского моря открыли жуткую тайну казацких сокровищ, которые, по легендам, были прокляты.

https://glavred.info/culture/ukrainskoe-eldorado-arheologi-nashli-proklyatyy-klad-kazakov-chto-v-nem-bylo-10723982.html Ссылка скопирована

Сокровища казаков - археологи нашли проклятый клад, что в нем было / Колаж: Главред, фото: скриншоты с видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

Какой секрет скрывает Великий Луг

Где казаки прятали сокровища

Где можно найти клад в Украине

На юге Украины, вблизи легендарной Хортицы, археологи открыли одну из самых загадочных страниц казацкой истории - тайники Великого Луга, где, по преданию, до сих пор могут храниться заклятые сокровища запорожцев. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о сокровищах казаков и где они прятали свои драгоценности.

видео дня

Что такое Великий Луг - где находился Великий Луг

Оказывается, в Украине существует собственная территория, окутанная легендами о спрятанных богатствах, - Великий Луг, начинавшийся именно с южной части Хортицы.

"На казацких землях, особенно на южной Хортице, была даже целая река Скарбная. Казаки сами ее использовали для того, чтобы скрывать свои сокровища. Причем прятали они их в воду, и определенная часть этих сокровищ осталась", - отмечает археолог, кандидат исторических наук Максим Остапенко.

Во времена казачества Великий Луг был сердцем запорожских земель, однако в ХХ веке значительную его часть затопили воды Каховского водохранилища.

Что нашли после подрыва Каховской ГЭС

После преступного подрыва плотины Каховской ГЭС затопленные земли Великого Луга снова превратились в сушу. Это позволило украинским ученым начать беспрецедентные исследования.

"Наши археологи обследовали территорию фактически между российскими и украинскими позициями. Они рисковали жизнью именно для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся те памятники национального значения, которые были под водой Каховской ГЭС", - подчеркивает Максим Остапенко.

Что нашли археологи на дне Каховского моря

Результаты экспедиций поразили даже опытных исследователей. На бывшем дне Каховского моря были обнаружены:

казацкие лодки;

монеты и украшения;

холодное и огнестрельное оружие;

уникальные стеклянные ядра для пушек.

"Мы знаем о существовании того, что были стеклянные ядра на вооружении. Здесь ребятам удалось найти почти целое стеклянное ядро", - рассказал реставратор Национального заповедника "Хортица" Андрей Денисенко.

Смотрите видео о сокровищах казаков:

Впрочем, по словам ученых, настоящая ценность этих находок не только в золоте или металле.

"Было найдено огромное количество предметов, и все это исследуется, изучается. Но самый большой клад - это информация о наших памятниках, которые являются основой нашей идентичности", - отмечает Максим Остапенко.

Великий Луг как "Эльдорадо" для черных археологов - где в Украине можно найти клад

Масштабные открытия привлекли внимание не только ученых, но и нелегальных кладоискателей.

"Каховский водоем превратился в Эльдорадо. Со всей Украины приезжали и искали сокровища", - признается кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самков.

Заклятый казацкий клад: что скрывала каменная ловушка

Среди сотен исследованных памятников одна находка стала действительно уникальной - вероятно, заклятый казацкий клад.

"Это очень интересная история и она прямо пересекается с теми легендами о заклятых сокровищах, которых очень много известно на землях запорожского казачества", - отмечает Максим Остапенко.

Археологи обратили внимание на огромные гранитные глыбы, стянутые в одно место.

"Гранитные камни, некоторые из них были весом таким, что мы всемог не могли вытащить. Это камни лебедками, то есть забутована огромная яма 2 на 3 метра. То есть там скорее всего стояло пару сундуков", - объясняет археолог.

Однако под камнями обнаружили только ручки от сундуков и несколько золотых пуговиц.

"Очень вероятно, что это были или потомки тех, кто закопал, или люди, которые закопали, и через несколько десятилетий нашли это место", - предполагает Максим Остапенко.

Мистическое проклятие и копье-хранитель клада

Зафиксированные детали совпали с легендами, которые еще в начале ХХ века собирал археолог Яков Новицкий. Он описывал десятки историй о заклятых казацких кладах.

"Этот клад символически запечатан копьем. И мы нашли это казацкое копье, которое было по диагонали этой огромной ямы, воткнутое в стенку этой ямы", - рассказывает Максим Остапенко.

По поверью, человек, который нарушит заклятие, якобы обречен.

"Считалось, что человек, который дотронется до заклятого сокровища, он будет проклят, станет охранником этого сокровища... И только тот, кто придет в следующий раз забирать этот заклятый клад, может поменяться с этим полуживым человеком местами", - резюмирует археолог.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред