Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Юрий Берендий
14 декабря 2025, 12:30
115
Археологические открытия возле Хортицы после осушения Каховского моря открыли жуткую тайну казацких сокровищ, которые, по легендам, были прокляты.
Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было
Сокровища казаков - археологи нашли проклятый клад, что в нем было / Колаж: Главред, фото: скриншоты с видео, УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Какой секрет скрывает Великий Луг
  • Где казаки прятали сокровища
  • Где можно найти клад в Украине

На юге Украины, вблизи легендарной Хортицы, археологи открыли одну из самых загадочных страниц казацкой истории - тайники Великого Луга, где, по преданию, до сих пор могут храниться заклятые сокровища запорожцев. Об этом говорится в видео проекта "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, что известно о сокровищах казаков и где они прятали свои драгоценности.

видео дня

Что такое Великий Луг - где находился Великий Луг

Оказывается, в Украине существует собственная территория, окутанная легендами о спрятанных богатствах, - Великий Луг, начинавшийся именно с южной части Хортицы.

"На казацких землях, особенно на южной Хортице, была даже целая река Скарбная. Казаки сами ее использовали для того, чтобы скрывать свои сокровища. Причем прятали они их в воду, и определенная часть этих сокровищ осталась", - отмечает археолог, кандидат исторических наук Максим Остапенко.

Во времена казачества Великий Луг был сердцем запорожских земель, однако в ХХ веке значительную его часть затопили воды Каховского водохранилища.

Что нашли после подрыва Каховской ГЭС

После преступного подрыва плотины Каховской ГЭС затопленные земли Великого Луга снова превратились в сушу. Это позволило украинским ученым начать беспрецедентные исследования.

"Наши археологи обследовали территорию фактически между российскими и украинскими позициями. Они рисковали жизнью именно для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся те памятники национального значения, которые были под водой Каховской ГЭС", - подчеркивает Максим Остапенко.

Что нашли археологи на дне Каховского моря

Результаты экспедиций поразили даже опытных исследователей. На бывшем дне Каховского моря были обнаружены:

  • казацкие лодки;
  • монеты и украшения;
  • холодное и огнестрельное оружие;
  • уникальные стеклянные ядра для пушек.

"Мы знаем о существовании того, что были стеклянные ядра на вооружении. Здесь ребятам удалось найти почти целое стеклянное ядро", - рассказал реставратор Национального заповедника "Хортица" Андрей Денисенко.

Смотрите видео о сокровищах казаков:

Впрочем, по словам ученых, настоящая ценность этих находок не только в золоте или металле.

"Было найдено огромное количество предметов, и все это исследуется, изучается. Но самый большой клад - это информация о наших памятниках, которые являются основой нашей идентичности", - отмечает Максим Остапенко.

Великий Луг как "Эльдорадо" для черных археологов - где в Украине можно найти клад

Масштабные открытия привлекли внимание не только ученых, но и нелегальных кладоискателей.

"Каховский водоем превратился в Эльдорадо. Со всей Украины приезжали и искали сокровища", - признается кладоискатель первой гильдии Киева Алексей Самков.

Заклятый казацкий клад: что скрывала каменная ловушка

Среди сотен исследованных памятников одна находка стала действительно уникальной - вероятно, заклятый казацкий клад.

"Это очень интересная история и она прямо пересекается с теми легендами о заклятых сокровищах, которых очень много известно на землях запорожского казачества", - отмечает Максим Остапенко.

Археологи обратили внимание на огромные гранитные глыбы, стянутые в одно место.

"Гранитные камни, некоторые из них были весом таким, что мы всемог не могли вытащить. Это камни лебедками, то есть забутована огромная яма 2 на 3 метра. То есть там скорее всего стояло пару сундуков", - объясняет археолог.

Однако под камнями обнаружили только ручки от сундуков и несколько золотых пуговиц.

"Очень вероятно, что это были или потомки тех, кто закопал, или люди, которые закопали, и через несколько десятилетий нашли это место", - предполагает Максим Остапенко.

Мистическое проклятие и копье-хранитель клада

Зафиксированные детали совпали с легендами, которые еще в начале ХХ века собирал археолог Яков Новицкий. Он описывал десятки историй о заклятых казацких кладах.

"Этот клад символически запечатан копьем. И мы нашли это казацкое копье, которое было по диагонали этой огромной ямы, воткнутое в стенку этой ямы", - рассказывает Максим Остапенко.

По поверью, человек, который нарушит заклятие, якобы обречен.

"Считалось, что человек, который дотронется до заклятого сокровища, он будет проклят, станет охранником этого сокровища... И только тот, кто придет в следующий раз забирать этот заклятый клад, может поменяться с этим полуживым человеком местами", - резюмирует археолог.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"

"Затерянный мир" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории.

Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

казаки казак История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:09Война
Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

12:04Мир
ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

10:58Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Последние новости

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

11:32

Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

10:58

ВСУ проводят зачистку в центре Купянска, враг несет огромные потери – ISW

10:53

Разбит супермаркет и горят автомобили: РФ массированно атакует ЗапорожьеФото

Реклама
10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:01

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?мнение

08:58

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

08:38

Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

Реклама
08:25

В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

07:40

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красотыФотоВидео

06:22

Заявления о конце войны порождают кучу проблеммнение

05:52

Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

04:33

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

03:30

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

20:35

Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсеВидео

20:31

Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минутыВидео

Реклама
20:28

Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в КиевеВидео

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять