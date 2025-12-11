Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная дата

Церковный Новый год в православной традиции начинается не 1 января, а имеет совсем другую, давнюю и малоизвестную дату, отметил украинский историк Алферов.

Когда православные празднуют Новый год - почему церковный Новый год осенью

Большинство украинцев привыкли начинать новый год 1 января, однако в церковной традиции эта дата совсем другая - и ее происхождение уходит в глубину IV века. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов напоминает, что церковный Новый год празднуется не в январе.

"А церковь празднует Новый год не 1 января. И сейчас я вам расскажу какого числа", - объясняет он в видео на YouTube.

Почему церковный Новый год 1 сентября - когда у православных Новый год

По словам историка, дата церковного начала года имеет древнее и четкое каноническое происхождение.

"Церковный Новый год начинается 1 сентября. Да, в День Знаний", - говорит Алферов.

Эта традиция берет начало с Никейского собора 325 года - первого вселенского собора, который определил ключевые правила развития христианской церкви. На нем, как отмечает историк, было принято и решение о начале года.

"На этом соборе приняли очень много правил, которые стали в основе христианской церкви, которая развивалась. И заодно определили, что Новый год должен начинаться 1 сентября", - рассказал он.

Можно ли православному праздновать Новый год - как выбрали дату празднования Нового года

Алферов объясняет, что такая дата была выбрана не случайно и имеет богословское обоснование.

По подсчетам отцов церкви, именно 1 сентября Сон Божий Иисус Христос начал свою первую проповедь.

"Именно 1 сентября, по подсчетам отцов церкви, Иисус Христос начал свою первую проповедь, чем засвидетельствовал древнее пророчество о приходе Мессии. А значит, начал Новый Завет", - указал Алферов.

Именно это событие символически обозначило новый этап в христианской истории - и стало основанием, чтобы начинать новый церковный год именно в этот день.

"Наши отцы церкви на Никейском соборе и приняли 1 сентября как начало года", - резюмирует историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

