Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная дата

- Когда Новый год по-церковному
- Когда на самом деле наступает Новый год
- Когда праздновали Новый год в Киевской Руси
Большинство украинцев привыкли начинать новый год 1 января, однако в церковной традиции эта дата совсем другая - и ее происхождение уходит в глубину IV века. Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов напоминает, что церковный Новый год празднуется не в январе.
"А церковь празднует Новый год не 1 января. И сейчас я вам расскажу какого числа", - объясняет он в видео на YouTube.
Главред выяснил, когда христиане празднуют Новый год
Почему церковный Новый год 1 сентября - когда у православных Новый год
По словам историка, дата церковного начала года имеет древнее и четкое каноническое происхождение.
"Церковный Новый год начинается 1 сентября. Да, в День Знаний", - говорит Алферов.
Смотрите видео о том, когда начинается год по церковному календарю:
Эта традиция берет начало с Никейского собора 325 года - первого вселенского собора, который определил ключевые правила развития христианской церкви. На нем, как отмечает историк, было принято и решение о начале года.
"На этом соборе приняли очень много правил, которые стали в основе христианской церкви, которая развивалась. И заодно определили, что Новый год должен начинаться 1 сентября", - рассказал он.
Можно ли православному праздновать Новый год - как выбрали дату празднования Нового года
Алферов объясняет, что такая дата была выбрана не случайно и имеет богословское обоснование.
По подсчетам отцов церкви, именно 1 сентября Сон Божий Иисус Христос начал свою первую проповедь.
"Именно 1 сентября, по подсчетам отцов церкви, Иисус Христос начал свою первую проповедь, чем засвидетельствовал древнее пророчество о приходе Мессии. А значит, начал Новый Завет", - указал Алферов.
Именно это событие символически обозначило новый этап в христианской истории - и стало основанием, чтобы начинать новый церковный год именно в этот день.
"Наши отцы церкви на Никейском соборе и приняли 1 сентября как начало года", - резюмирует историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
