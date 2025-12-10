Укр
20 пунктов мира и два новых документа: Украина провела важные переговоры с США

Руслана Заклинская
10 декабря 2025, 21:20
Команды Украины и США провели первую встречу по восстановлению после войны.
Переговоры команд Украины и США / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

  • Киев подготовил собственное видение 20 базовых пунктов мирного плана
  • Готовят еще два документа - по безопасности и экономический
  • Обсуждены механизмы и модели восстановления Украины

Украина провела переговоры с США по восстановлению и экономическому восстановлению страны после войны. Киев представил свой взгляд на 20 базовых пунктов мирного плана. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Фактически это была первая встреча группы, которая будет работать над документом по восстановлению и экономическому восстановлению Украины", - отметил глава государства.

Американскую сторону представляли министр финансов Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер и председателем и генеральным директором компании BlackRock Ларри Финком.Со стороны Украины в переговорах приняли участие премьер-министр Юлия Свириденко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник Офиса президента Украины Александр Бевз.

"Мы обсудили ключевые вещи для восстановления, различные механизмы и видение восстановления. Есть много наработок, которые при правильном подходе могут сработать в Украине", - рассказал Зеленский.

Президент добавил, что Украина уже подготовила собственное видение 20 базовых пунктов фундаментального документа по завершению войны. На их основе сейчас формируются еще два важных документа: о гарантиях безопасности Украины со стороны США и о послевоенном восстановлении и совместных инвестициях.

Именно над экономическим документом украинская команда работала сегодня. Также согласованы дальнейшие контакты между командами для координации работы.

"Именно общая безопасность будет определять безопасность экономическую и формировать защищенность бизнес-климата... Как и всегда, с нашей стороны задержек не будет. Работаем на результат. Спасибо президенту Трампу и его команде за содержательную работу и поддержку", - подчеркнул он.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

При каком условии РФ привяжет войну - мнение эксперта

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что война России против Украины будет продолжаться независимо от персональных изменений в Кремле. По его словам, даже физическая смерть президента РФ Владимира Путина не станет гарантией прекращения агрессии.

"Если его смерть приведет к смене режима, то будет шанс на установление мира. Но я не думаю, что смерть Путина обязательно повлечет за собой изменение политического устройства РФ", - сказал Тука в комментарии Главреду.

Он подчеркнул, что превращение России в демократическую страну маловероятно. По мнению Туки, единственным фактором, способным устранить агрессивность РФ, может стать не смена руководства, а распад государства.

Мирный план США - новости по теме

Напомним, 6 декабря Зеленский провел двухчасовой разговор со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По информации Axios, Вашингтон якобы добился от Украины и России определенных уступок.

Уже 7 декабря Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на предложенный им план урегулирования, а украинская команда уже дала предварительное одобрение. При этом он утверждает, что сам Зеленский документ пока не утвердил.

В то же время, как сообщал Главред, мирный план Трампа оказался под угрозой. Президент Украины четко заявил, что Киев не уступит никакие территории, включая части Донецкой и Луганской областей.

Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

В команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме - детали

12:52

"Умираю": жена Виктора Павлика показалась под капельницами

12:39

Всю жизнь экономил: мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить

