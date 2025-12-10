Всю жизнь экономил: мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить

Он начал откладывать деньги на старость еще в начале карьеры.

Мужчина скопил 3 млн до пенсии, но не знал как их потратить / Коллаж Главред, фото: businessinsider.com

Американец Скотт Сковел более 40 лет откладывал деньги на пенсию и к 58 годам накопил внушительную сумму — около 3 миллионов долларов. Этого было более чем достаточно, чтобы спокойно завершить карьеру и без тревог платить за медицинское обслуживание до конца жизни.

Однако, как признается сам мужчина, выйти на пенсию ему оказалось куда сложнее психологически, чем финансово, пишет Business Insider.

Несмотря на внушительные накопления, Сковел продолжал беспокоиться о "черных лебедях": гиперинфляции, кризисах и возможном обесценивании сбережений. Поэтому вместо отдыха он проработал еще несколько лет. Переломный момент наступил в 2022 году, когда в возрасте 59 лет внезапно умер его бывший однокурсник. Осознание того, что времени может быть меньше, чем денег, заставило Скотта пересмотреть свои взгляды.

За день до 60-летия он окончательно покинул должность руководителя отдела ценообразования в IT-компании и формально ушел на пенсию. Однако привычка экономить не отпускала его и после увольнения.

Сковел начал откладывать деньги на старость еще в начале карьеры, когда работал младшим аналитиком. Он автоматически перечислял 10% зарплаты в пенсионный фонд, а позже — регулярно вносил максимальные суммы на счета 401(k) и IRA. Он инвестировал в агрессивные инвестиционные фонды, полагаясь на силу сложных процентов. Такой подход и привел его к капиталу в $3 млн уже к 50 годам. При этом он полностью выплатил ипотеку за дом.

Финансово мужчина был готов к пенсии, но психологически — нет. Первые месяцы после ухода с работы он считал "долгим отпуском" и испытывал дискомфорт, наблюдая, как деньги начинают уходить со счетов.

Чтобы справиться со страхом трат, Сковел придумал для себя новую систему. Он установил себе ежемесячную "зарплату" в $7 500, которую автоматически переводит с пенсионных счетов на текущий. Это помогло перестать постоянно пересчитывать деньги и бояться расходов.

Кроме того, он завел так называемый "военный сундук" для удовольствий — около $50 000 в год, которые тратит исключительно на путешествия, покупки для себя и близких, яркие впечатления. По его плану, этих средств хватит минимум до 95 лет с учетом инфляции.

За последнее время Сковел уже успел:— съездить на сафари и увидеть Великую миграцию животных в Кении,— купить современные слуховые аппараты,— оплатить новую посудомоечную машину для своей девушки.

Теперь остаток денег в "сундуке" он воспринимает не как сбережения, а как упущенные радости, если не успел их потратить.

"Десятилетиями я жил как муравей, который все время работает и копит. Теперь я наконец учусь жить как кузнечик — наслаждаться моментом", — признается пенсионер.

