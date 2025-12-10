Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

Украина не может согласиться с несправедливым миром и Трампа могут убедить в том, что его стратегия ошибочна.

Президента США Дональда Трампа могут убедить в том, что стоит отказаться от давления на Украину и продолжить ей поставлять оружие для ВСУ. Об этом в эфире Эспрессо рассказал вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО, директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора.

По его словам, повлиять на Трампа могут представители военно-промышленного комплекса США. Такое развитие событий будет иметь положительные последствия для Киева.

Почему Украине сейчас не стоит соглашаться на предложенные условия мира

Сейчас среди условий установления мира в Украине, которые предлагают страна-агрессор Россия и США, есть определенные прихоти коллективного Путина. Киеву категорически нельзя соглашаться на их выполнение.

"Это будет означать, что мы соглашаемся со "справедливыми" требованиями Москвы о том, что нас надо денацифицировать и демилитаризовать. Поскольку, их цели так называемой "СВО" именно такие. Вот так это будет трактоваться. И тогда получится так, что мы не просто со всем этим согласились, но и все это легитимизировали. С точки зрения международного права, Москва совместно с Вашингтоном просто скажет тогда, что Украина соглашаясь с этими требованиями, признает денацификацию. Поэтому только из-за нельзя соглашаться на все эти требования, не говоря уже о международном праве, договорах и законодательстве", - пояснил дипломат.

Джиджора отметил, что американский лидер каждый раз меняет свою риторику в контексте войны в Украине, вероятно, после прямых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

"В этой ситуации, которая сложилась, нашими крупнейшими союзниками кроме Сил обороны является ВПК США, который не даст Трампу реализовать свой бред, который очередной раз вложили ему в уши. Я предполагаю, что такие приступы с такими тезисами происходят у Трампа после разговоров с Путиным. Не с Уиткоффом, не с зятем, а именно когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", - добавил он.

Как Трамп оценивает ситуацию с переговорами по миру в Украине

Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас имеет более сильную позицию в переговорах, подчеркнув, что это более крупное государство и здесь сложно что-то возразить.

Трамп также сообщил, что украинская делегация одобрительно восприняла обновленный мирный план, предложенный Соединенными Штатами. По его словам, он услышал, что документ высоко оценили его заместители и ближайшие советники, хотя сам президент Украины, по их словам, еще не имел возможности детально ознакомиться с предложением.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия сейчас, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за годы войны. Переговоры сейчас ведутся вокруг трех отдельных документов.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку Москва не демонстрирует никакого интереса к этому процессу.

Ранее, после встреч с лидерами Великобритании, Франции и Германии, Зеленский отмечал, что Украина не будет рассматривать никаких вариантов, предусматривающих передачу своих территорий.

О персоне: Владимир Джиджора Владимир Джиджора - украинский дипломат, эксперт-правозащитник, основатель и руководитель Украинской ассоциации офицеров резерва и ветеранов, пишет Википедия.

