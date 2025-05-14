Откуда на самом деле взялись украинцы: историк поразила малоизвестными фактами

Украина - наследница Киевского государства, а не Россия. Историки доказывают, что Киевское государство - украинское по происхождению, а не российское.

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Откуда пошли украинцы? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Кто является предком украинцев

Как имперские историки исказили исторические факты

Украина - наследница Киевского государства, а не Россия. Как утверждают историки, предками современных украинцев являются восточные славяне. Россияне и белорусы также имеют славянское происхождение, однако они сформировались позже и частично происходят от украинцев. Когда и откуда возникли украинцы - поможет разобраться Главред.

Когда появились первые украинцы и где они проживали

По словам доктора исторических наук Надежды Темировой, первым государственным образованием на территории современной Украины и за ее пределами была Русь. Именно Украина, а не Россия, является ее исторической наследницей. Имперские историки сознательно создали термин "Киевская Русь" и придумали мифы о "братских славянских народах", чтобы приуменьшить роль Киева в украинском государственном образовании.

Темирова утверждает, что украинцы - это восточные славяне, которые вышли на историческую арену на рубеже первого тысячелетия нашей эры. Таким образом, процесс формирования славянского пространства продолжается уже более 2000 лет. Прародина славян - территория Центральной Европы, ограниченная на западе рекой Одер, а на востоке - Днепром.

Россияне - не коренные славяне

По словам историка, русские имеют славянский этнический компонент, но он сформировался под значительным влиянием угро-финских племен, населявших северную часть Восточной Европы. Кроме того, ощутимое влияние имели тюркские и татаро-монгольские народы.

Украинцы же являются автохтонами, то есть народом, который сформировался на собственной земле, не будучи переселенным извне. Именно украинцы создали свое государство на территории, где и жили.

Украина - преемница Русского государства

Современная Украина - наследница Русского государства. В то же время следует избегать крайностей в патриотических построениях, ведь Русское государство - это еще не собственно украинское государство. Население Руси не состояло исключительно из украинцев, но Русь имела центр в Киеве и охватывала территорию более 800 000 км². Для сравнения: площадь современной Украины - около 603 000 км². То есть большая часть средневековой Руси располагалась на украинских землях.

"Киевская Русь" - искусственный термин

Историк Михаил Грушевский отмечал, что термин "Киевское государство" является более точным. Зато "Киевская Русь" - это искусственный термин, созданный в среде российских имперских историков. Его цель - присвоить историю Руси, когда столица Российской империи уже была в Санкт-Петербурге. Это позволяло приуменьшить исторический вес Киева и Украины в целом, которая тогда входила в состав империи.

Миф о "трех братских народах" - еще один элемент имперской идеологии. Чтобы обосновать историческую легитимность Российской империи, ее историки стремились найти корни не в Золотой Орде, а в Киевской Руси - великой европейской державе с центром в Киеве. Именно тогда появилась идея о "едином народе" Руси - удобная, но исторически неточная концепция.

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Кто такая Надежда Темирова? Темирова Надежда Романовна - украинский историк, доктор исторических наук, профессор, специалист в области истории Украины. Тематика ее исследований касается формирования украинской идентичности, истории украинской государственности, этногенеза украинского народа, а также периода Киевской Руси.

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