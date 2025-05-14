Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

Марина Фурман
14 мая 2025, 18:31
26
Украинский писатель был не только мастером слова, но и настоящим полиглотом.
Франко, иностранные языки
Сколько языков знал Франко / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Вы узнаете:

  • На скольких языках мог говорить Иван Франко
  • Знал ли украинский писатель русский язык

Украинские писатели и ученые прошлого поражали не только своим творчеством, но и невероятными лингвистическими способностями. В список полиглотов попал и выдающийся Иван Франко. Главред выяснил, сколько языков знал автор произведения "Захар Беркут".

На YouTube-канале Комик плюс историк рассказывают, что из писем и художественных произведений можно сделать вывод, что Франко владел 19 языками, в том числе восточными. Он знал эти языки настолько хорошо, что мог переводить с них, условно, на украинский.

видео дня

Кроме того, в его биографии сказано, что он писал произведения не только на украинском, но и на польском, немецком, других языках.

Известно, что украинский писатель владел белорусским, польским, чешским, словацким, болгарским, литовским, древнегреческим, латинским, немецким, английским, французским, итальянским и испанским языками.

В программе на YouTube-канале уточнили, что украинский писатель владел еще и русским языком.

Современники называли Ивана Франко "академия в одном лице".

Другие новости:

Что известно о YouTube-канале "Комик плюс историк"?

YouTube-канал "Комик плюс историк" - это проект украинского комика Феликса Редьки и исторического мотиватора Евгения Мурзы. Авторы канала рассказывают об истории мира и раскрывают интересные факты о различных деятелях. Канал развивается с 2022 года, имеет более 157 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Иван Франко интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

18:51Мир
Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:34Интервью
"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:32Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Не русский, как многие думают: какой язык ближе всего к украинскому

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Слив прочистится буквально на глазах: смекалистый сантехник раскрыл хитрый фокус

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Популярный миф разрушен: дешевле купить картофель или выращивать, объяснение удивит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Гороскоп на завтра 15 мая: Овнам - море счастья, Рыбам - неожиданный визит

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 мая (обновляется)

Последние новости

18:55

Что нельзя делать женщинам 15 мая: строгие приметы и запреты

18:51

Будут ли восстанавливать уничтоженные РФ города Украины - назван неожиданный нюансВидео

18:51

Переговоры в Турции: Уиткофф и Рубио прилетят в Стамбул

18:48

Отодрала руку: путинистка Бабкина получила серьезную травму

18:33

Иванна Онуфрийчук рассказала, в каких традициях воспитывает сына от казахского миллионера

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
18:31

Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

18:19

На Донетчине расширили зону обязательной эвакуации: список населенных пунктов

18:15

Стоимость яиц в Украине может резко измениться: перевалит ли цена за 100 гривенВидео

17:57

Мухи и насекомые исчезнут из дома - бабушкин метод, что действительно работаетВидео

Реклама
17:34

Путин в очередной раз послал Трампа: Огрызко – о том, нанесет ли Запад смертельный удар по России

17:32

"Дам больше, чем представляете": Трамп неожиданно дал Украине большое обещание

17:30

Международный аудит обнаружил в НАБУ раздутые штаты и провалы расследований в сфере обороны, – эксперт

17:22

"Магические" правила: священник ответил, можно ли делать фото на кладбище

17:18

"Измены и ад": жена раненого Розового подала на развод

17:17

Спецтрибуналу дали "зеленый свет": Совет Европы готовит "судный день" для Путина

17:03

Трамп анонсировал "хорошие новости" для Украины - о чем идет речь

16:45

Цены полетели вверх: насколько в Украине подорожали сигареты и алкоголь

16:38

Вредит не только легким: исследователи обнаружили новую жертву табачного дыма

16:36

Зачем хозяйки моют клубнику уксусом: секретный прием

16:36

Есть погибшие и раненые: первые кадры с места удара баллистики в СумахФото

Реклама
16:34

Цекало вернулся в Россию, где публично воспитывал свою тощую женуВидео

16:32

"Есть два формата": названы реальные сценарии переговоров в Стамбуле и роль США

16:05

Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

16:00

Цены на уровне 2022 года: известно, когда изменится стоимость топлива в УкраинеВидео

15:40

3 знака зодиака, которые начнут новую главу в жизни в мае

15:20

В Украине вырастет средняя зарплата: экономист указал на важный нюанс

15:11

Что будет, если одновременно нажать педали газа и тормоза: водители удивятся

15:00

Размещение польских войск в Украине: Сикорский резко ответил на заявление из США

14:59

"Не знаю, будет ли он": Трамп готов "найти окошко" для встречи с Путиным

14:25

Более 250 гривен за килограмм: в Украине резко подорожала популярная ягода

14:08

Назван самый опасный день мая: все перевернется с ног на головуВидео

14:05

Муравьи забудут дорогу к вашему дому: найдены бесплатные средства

14:02

Цены на аренду квартир резко "подскочили": в каких областях дороже всего

13:59

В Испании задержали экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского: детали от САП

13:29

У Трампа выдвинули России ультиматум, у Путина есть только два вариантамнение

13:17

Потери огромные, но враг не отходит: аналитик объяснил замысел РФ возле Покровска

13:06

Дожди начинают отступать: названа дата, когда в Украину придет потепление

12:59

Цены упадут уже в конце мая: экономист рассказал, какие продукты подешевеютВидео

12:42

Китайский гороскоп на завтра 15 мая: Обезьянам - перемены, Свиньям - ошибки

12:38

"Не ждите горячей воды": киевлян предупредили о проблемах на лето

Реклама
12:37

Россияне срочно эвакуируют воинские части из Крыма: партизаны назвали причину

12:31

Евровидение-2025: когда в финале выступит Украина 17 мая

12:12

В ЕС одобрили жесткий удар по РФ на фоне игнорирования 30-дневного перемирия - СМИ

12:10

Украинцы могут получить помощь в размере более 10 тысяч гривен - детали

11:46

Буданов открыл карты: для чего Зеленский едет на переговоры в Стамбул

11:41

Когда обвалится курс гривни: Пендзин назвал сроки и причины

11:07

Чем отличаются 2 дедушки: только "настоящий детектив" угадает за 37 секунд

11:04

"Нам не ответили": в ОП рассказали, будет ли Зеленский на переговорах без Путина

10:36

"Вот наше счастье": предательница Яна Соломко показала еще одного ребенка

10:16

Регистрация собак в Киеве: увеличат ли коммуналку владельцам животных

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять