Сколько языков знал Иван Франко: цифры удивят многих

Вы узнаете:
- На скольких языках мог говорить Иван Франко
- Знал ли украинский писатель русский язык
Украинские писатели и ученые прошлого поражали не только своим творчеством, но и невероятными лингвистическими способностями. В список полиглотов попал и выдающийся Иван Франко. Главред выяснил, сколько языков знал автор произведения "Захар Беркут".
На YouTube-канале Комик плюс историк рассказывают, что из писем и художественных произведений можно сделать вывод, что Франко владел 19 языками, в том числе восточными. Он знал эти языки настолько хорошо, что мог переводить с них, условно, на украинский.
Кроме того, в его биографии сказано, что он писал произведения не только на украинском, но и на польском, немецком, других языках.
Известно, что украинский писатель владел белорусским, польским, чешским, словацким, болгарским, литовским, древнегреческим, латинским, немецким, английским, французским, итальянским и испанским языками.
В программе на YouTube-канале уточнили, что украинский писатель владел еще и русским языком.
Современники называли Ивана Франко "академия в одном лице".
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Что известно о YouTube-канале "Комик плюс историк"?
YouTube-канал "Комик плюс историк" - это проект украинского комика Феликса Редьки и исторического мотиватора Евгения Мурзы. Авторы канала рассказывают об истории мира и раскрывают интересные факты о различных деятелях. Канал развивается с 2022 года, имеет более 157 тысяч подписчиков.
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